В Венеции ведут борьбу с кебабами

МИНСК, 7 мая — Sputnik. В городе запретили открывать новые киоски по продаже шаурмы, сообщает The Guardian .

Вступивший в силу закон не позволяет открывать новые ларьки для продажи шаурмы и направлен на сохранение культурного наследия города.

"Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции", — заявила глава городского департамента туризма Паола Мар.

Каждый год Венеция принимает миллионы туристов. Это оказывает сильное влияние на город, в виду чего власти вводят различные меры для сохранения уникальности и идентичности Венеции. Ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.