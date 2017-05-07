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В Венеции ведут борьбу с кебабами

07.05.2017 20:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мая — Sputnik. В городе запретили открывать новые киоски по продаже шаурмы, сообщает The Guardian.

Вступивший в силу закон не позволяет открывать новые ларьки для продажи шаурмы и направлен на сохранение культурного наследия города.

"Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции", — заявила глава городского департамента туризма Паола Мар.

Каждый год Венеция принимает миллионы туристов. Это оказывает сильное влияние на город, в виду чего власти вводят различные меры для сохранения уникальности и идентичности Венеции. Ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, новым законом власти Венеции ограничили количество точек общественного питания, где можно приобрести кусковую пиццу.

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