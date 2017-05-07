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КГК проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране в течение месяца
07.05.2017 22:02 — Новости Общества | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК в течение месяца проверит установление тарифов на услуги ЖКХ по всей стране, заявил в эфире телеканала
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"Мы посмотрим себестоимость (услуг ЖКХ - прим.БЕЛТА) в каждой организации, дойдем до каждого участка, каждой услуги", - подчеркнул Александр Якимов.
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