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В Минской области начались соревнования по бесснежному ездовому спорту

08.05.2017 00:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Хорошо ли понимают друг друга хозяева и их собаки - выясняли сегодня в Беларуси. Там прошли соревнования по бесснежному ездовому спорту. Участникам нужно было вместе преодолеть дистанцию. У всех ли получилось, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

В гонке могут участвовать не только ездовые собаки. Главное условие соревнований – питомцу должен исполниться год.

Для хаски по кличке Герда это первая гонка. Бегать - ее любимое занятие. С появлением шустрого питомца Михаил Колосов и забыл, что значит высыпаться.

«Собака очень активная. Любит бегать. Обычно по утрам у нас с ней небольшая тренировка. Перед работой с ней бегаю где-то три с половиной километра», - рассказывает участник соревнований Михаил Колосов.

В качестве упряжек использовали велосипеды и самокаты, а кто-то просто бежит рядом с собакой.

Прибыльный друг
 
 
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Главное условие соревнований – питомцу должен исполниться год.

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