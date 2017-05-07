|
В белорусских здравницах создано около 400 мест для инвалидов-колясочников
08.05.2017 09:32 — Новости Общества | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских здравницах создано 378 мест для инвалидов-колясочников, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский."За последние годы количество мест для инвалидов-колясочников и других категорий физически ослабленных лиц в санаторно-курортных и оздоровительных организациях республики увеличилось с 70 до 378", - отметил Геннадий Болбатовский.По его словам, создание безбарьерной среды в санаторно-курортных и оздоровительных организациях республики будет продолжено. "К 2020 году как минимум 5% мест в белорусских здравницах должно быть оборудовано для людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул директор центра.Собственникам, руководителям санаторно-курортных и оздоровительных организаций необходимо продолжить работу по созданию условий безбарьерной среды в здравницах республики, подчеркнул Геннадий Болбатовский.В прошлом году на реализацию мероприятий подпрограммы "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы санаторно-курортными и оздоровительными организациями использовано Br741,6 тыс. "Создано 105 мест для инвалидов-колясочников и других категорий физически ослабленных лиц", - отметил директор центра.Он добавил, что для повышения заинтересованности здравниц к созданию условий безбарьерной среды в 2016 году по инициативе республиканского центра в законодательство, регулирующее порядок проведения государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций республики, были внесены изменения и дополнения по усилению требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. И при проведении госаттестации организации, не создавшие безбарьерную среду, теряли 10% от общей суммы баллов. Это оказывает существенное влияние на установление статуса организации, ее категории, а также является одним из критериев оценки при выборе поставщика санаторно-курортных услуг.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Геннадия Болбатовского, создание безбарьерной среды в санаторно-курортных и оздоровительных организациях республики будет продолжено.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии