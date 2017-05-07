В этом году Беларусь впервые устроила пресс-тур для китайских журналистов . Им показали передовые производства, отвели в оперу и пригласили на встречу с президентом. С собой на родину они везут скатерти, «Советское шампанское» и водку. О чем китайские журналисты расскажут семье и друзьям, вернувшись из Беларуси, расспросил TUT.BY.





Е Чжун, Шэньчжэнь: Беларусь сравнивают с Северной Кореей, но ваша страна очень открытая

До приезда сюда мы думали, что Беларусь более закрытая страна. Это из-за слухов, которые ходят в мире. Беларусь считают не такой открытой, как другие европейские страны, кто-то даже сравнивает ее с Северной Кореей. Но мы увидели здесь спокойную жизнь и счастливых людей.





Коллега из нашей группы рассказывал, что, когда в Северной Корее журналистов приглашают к руководителю страны, они просыпаются в четыре утра, чтобы попасть в его резиденцию, и ждут там до 9 утра. К тому же у них забирают все телефоны и камеры. Перед встречей с господином Лукашенко некоторые из группы шутили, не заберут ли у нас всю технику, как в Северной Корее. На самом деле ждать нам долго не пришлось, а из гаджетов забрали только телефоны. На встречу с президентом многие взяли диктофоны, планшеты, ноутбуки.

Во время встречи с господином Лукашенко я задала второй по счету вопрос. Он отвечал около 5 минут. Я спрашивала про перспективы сотрудничества инициативы «Один пояс — один путь» и стран ЕАЭС. Говорила на русском, который учила в Пекинском университете. Сделать выбор в пользу русского мне когда-то предложил папа, потому что раньше СССР имел большое влияние на Китай. У нас многие до сих пор считают, что Советский Союз был очень могущественной державой. Кстати, в качестве сувениров я привезу домой «Советское шампанское» и водку.

Я год училась в Лондоне, и могу сказать, что по сравнению с британцами белорусы гораздо более дружелюбные. Темп жизни у вас более размеренный, а по сравнению с британской белорусская кухня просто превосходна. Особенно мне понравился суп в тарелке из хлеба.

Если вы откроете свой туристический рынок для китайских туристов, они будут счастливы приехать, потому что у вас есть, на что посмотреть. Но в Китае все еще немногие знают о вашей стране. Может быть, стоит разместить в интернете рекламу о Беларуси? Кроме того, надо организовывать туры. Китайцы не знают русского, поэтому им будет проще путешествовать в группе вместе с гидом.

Сан Джин, Гуанчжоу: У вас женщины имеют право на 3-летний отпуск после рождения ребенка, я завидую

Меня сильно заинтересовал индустриальный парк «Великий камень». Признаюсь, я мало знала об этом проекте, но во время пресс-тура поняла, что наши страны тесно сотрудничают. Кстати, две крупные компании-резидента парка — ZTE и Huawei — имеют штаб-квартиры в моей провинции Гуандун.





Я пишу про образование и права женщин и должна сказать, что в Беларуси с этим все в порядке. Во-первых, у вас бесплатное образование. Во-вторых, женщины имеют право на 3-летний отпуск после рождения ребенка. Я завидую. В Китае он длится 6−7 месяцев, и то многие мамы вынуждены выходить на работу раньше, потому что опасаются увольнения. Ребенка приходится оставлять либо с няней, либо с бабушками и дедушками.

Я бы с удовольствием вернулась в Беларусь, но есть проблема — язык. Я не знаю русского, а большинство белорусов не знают английского. Но все равно люди здесь очень дружелюбные. Они соглашаются сфотографироваться и всячески стараются помочь, даже если не говорят на иностранном языке.

Я везу домой белорусский шоколад, скатерти и полотенца. Уверена, Беларусь может привлечь больше китайских туристов. Лично для меня это не первая поездка в Европу. Я была и Германии, Италии, Испании, Швеции, Великобритании. Там налажена туристическая инфраструктура, большинство людей говорят по-английски, поэтому туда едет много китайцев. Но я уверена, что Беларусь тоже может стать одной из стран в европейских турах. Думаю, этому поспособствует прямой рейс из Гуанчжоу в Минск, который, как нам сказали, должен открыться в этом году.

Лю Миньян, Чэнду: Белорусская водка неплохая, но китайский алкоголь крепче

Это моя первая поездка в Беларусь. Я знал, что у вас сильное производство, но не думал, что и природа такая красивая. Мне очень понравился парк в Гомеле. Когда мы приехали, местные жители советовали нам сходить туда. Я сказал: «Может быть, возможно, как-нибудь». Но там тихо и красиво, там хорошо (произносит это слово по-русски — Прим. TUT.BY). Вообще, Гомель — очень энергичный город. Честно говоря, он понравился мне даже больше, чем Минск.





Кстати, в Гомеле я попробовал белорусское мороженое. Для нас устроили экскурсию на завод. Вообще, программа была очень насыщенная, мы побывали на многих заводах и фабриках. Меня больше всего впечатлили предприятия тяжелого машиностроения. Они очень современные, особенно завод Geely.

Разумеется, нас угощали белорусскими блюдами, и больше всего мне понравилось сало, хотя некоторых моих коллег оно не впечатлило. А ваши молочные продукты заслуживают характеристику «премиум». Драниками тоже кормили, но в китайской кухне есть похожее блюдо, так что я не был удивлен.

Я ходил на «улицу баров» в Минске (Зыбицкую — Прим. TUT.BY). Она сильно отличается от подобных улиц в Китае. У вас люди не просто пьют, они танцуют, поют, на улице играют музыканты. В Китае незнакомцы не будут вместе пить и веселиться. Что касается белорусской водки, то она неплохая, но китайский алкоголь крепче — 50−60 градусов.



