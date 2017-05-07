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Холодная неустойчивая погода сохранится в Беларуси 9 мая
08.05.2017 10:27 — Новости Общества | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная неустойчивая погода ожидается в Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер будет северный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.Температура воздуха ночью составит от минус 3 по северу до плюс 6 градусов по югу страны. Днем прогнозируется 2-8 тепла, по югу Брестской и Гомельской областей - плюс 9-11 градусов.-0-
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Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед....
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