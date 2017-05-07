ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Холодная неустойчивая погода сохранится в Беларуси 9 мая

08.05.2017 10:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Холодная неустойчивая погода сохранится в Беларуси 9 мая
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная неустойчивая погода ожидается в Беларуси 9 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер будет северный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.Температура воздуха ночью составит от минус 3 по северу до плюс 6 градусов по югу страны. Днем прогнозируется 2-8 тепла, по югу Брестской и Гомельской областей - плюс 9-11 градусов.-0-Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед....

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Домой везу водку и "Советское шампанское". Чем китайских журналистов впечатлила Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика