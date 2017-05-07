Смертельное ДТП в Минске: водитель и пассажиры BMW были пьяны

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Водитель и трое пассажиров BMW, сбившего молодую маму с ребенком в Минске, находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.



© Sputnik / Виктор Толочко Водитель BMW сбил маму с ребенком в Минске – женщина погибла

Авария, в которой погибла 33-летняя женщина и пострадала ее маленькая дочка 2014 года рождения, произошла поздно вечером 7 мая. Отмечается, что погибшая переходила дорогу на зеленый свет.

В авто, которое спровоцировало смертельное ДТП, находились помимо водителя еще три человека. Двоих из салона легковушки при помощи специнструмента деблокировали спасатели. Очевидцы происшествия утверждают, что иномарка двигалась на очень высокой скорости, а все, кто находился в машине были пьяны. Эту информацию подтвердили в ГАИ. Как сообщает БелТА со ссылкой на Зараника, проведенная экспертиза установила, что все мужчины в BMW находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

"Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и сообщать о водителях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые предпринимают попытку выехать на дорогу. Очередной случай смертельного ДТП доказывает необходимость этого", — подчеркнул Зараник.

Как ранее сообщал Sputnik, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ.