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Смертельное ДТП в Минске: водитель и пассажиры BMW были пьяны

08.05.2017 11:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Водитель и трое пассажиров BMW, сбившего молодую маму с ребенком в Минске, находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Смертельное ДТП в Минске: водитель и пассажиры BMW были пьяны
© Sputnik / Виктор Толочко
Водитель BMW сбил маму с ребенком в Минске – женщина погибла

Авария, в которой погибла 33-летняя женщина и пострадала ее маленькая дочка 2014 года рождения, произошла поздно вечером 7 мая. Отмечается, что погибшая переходила дорогу на зеленый свет.

В авто, которое спровоцировало смертельное ДТП, находились помимо водителя еще три человека. Двоих из салона легковушки при помощи специнструмента деблокировали спасатели. Очевидцы происшествия утверждают, что иномарка двигалась на очень высокой скорости, а все, кто находился в машине были пьяны. Эту информацию подтвердили в ГАИ. Как сообщает БелТА со ссылкой на Зараника, проведенная экспертиза установила, что все мужчины в BMW находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести.

"Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и сообщать о водителях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые предпринимают попытку выехать на дорогу. Очередной случай смертельного ДТП доказывает необходимость этого", — подчеркнул Зараник.

Как ранее сообщал Sputnik, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ обратилась в гражданам с просьбой сообщать о пьяных водителях, которые собираются сесть за руль.

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