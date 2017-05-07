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Очереди из фур на границе с Литвой и Латвией сохраняются
08.05.2017 11:41 — Новости Общества | БелТА
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очереди из грузовых автомобилей на выезд из Беларуси в Литву и Латвию сохраняются. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.По состоянию на 10.00 наиболее напряженная обстановка отмечается в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 650 фур. Что касается других пунктов пропуска на литовском направлении, в "Беняконях" стоят 264 грузовых автомобиля, "Привалке" - 195, "Котловке" - 130. Въезд в Беларусь свободен.На границе с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди на выезд из Беларуси находятся 180 грузовиков, в "Урбанах" - 140. Очередей на въезд здесь также не фиксируется.На границе с Польшей в "Брузгах" выезда в сопредельную страну ожидают 140 легковых автомобилей и 50 фур, в "Берестовице" - соответственно 86 и 124. Очереди из легковушек отмечаются также в "Бресте" и "Домачево", где стоят 100 и 40 машин.На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.Данные об очередях в пунктах пропуска на границе размещены на сайте Госпогранкомитета и обновляются. Водителям, планирующим поездку за рубеж, рекомендуется учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.-0-
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По состоянию на 10.00 наиболее напряженная обстановка отмечается в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось 650 фур.
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