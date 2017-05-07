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МВД опубликовало окончательные данные по выборам во Франции

08.05.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Бывший министр экономики Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон стал новым президентом страны, набрав на выборах 66,1% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции 7 мая. За Макрона проголосовали более 20 миллионов 753 тысяч избирателей (66,1%), кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поддержали свыше 10 миллионов 643 тысяч избирателей (33,9%).

Всего в выборах приняли участие 35,5 миллиона избирателей. Согласно данным МВД, 6,33% избирателей проголосовали пустым бюллетенем, а 2,22% бюллетеней были признаны недействительными.

Конституционный совет должен утвердить окончательные результаты выборов в середине недели.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Бывший министр экономики Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон стал новым президентом страны, набрав на выборах 66,1% голосов,...

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