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МВД опубликовало окончательные данные по выборам во Франции
08.05.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Бывший министр экономики Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон стал новым президентом страны, набрав на выборах 66,1% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные на
Второй тур президентских выборов прошел во Франции 7 мая. За Макрона проголосовали более 20 миллионов 753 тысяч избирателей (66,1%), кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поддержали свыше 10 миллионов 643 тысяч избирателей (33,9%).
Всего в выборах приняли участие 35,5 миллиона избирателей. Согласно данным МВД, 6,33% избирателей проголосовали пустым бюллетенем, а 2,22% бюллетеней были признаны недействительными.
Конституционный совет должен утвердить окончательные результаты выборов в середине недели.
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Бывший министр экономики Франции, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон стал новым президентом страны, набрав на выборах 66,1% голосов,...
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