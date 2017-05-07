Проект MOVABOX представил обновленный образ белорусской литературы и ТОП-10 современных писателей

28 апреля социально-культурный проект компании velcomMOVABOXподвел итоги первого этапа и представил изменения, произошедшие в восприятии белорусской литературы, в виде нового графического воплощения ее образа.

Важным шагом первого этапа проекта стало проведение исследования образа современной белорусской литературы среди читателей. С этой целью компания velcom провела два интернет-опроса: до начала реализации проекта и после завершения первого этапа. Респондентам было предложено назвать наиболее распространенные темы, к которым обращаются в своих книгах белорусские писатели и поэты, а также охарактеризовать типичного главного героя их произведений. На основании результатов первого опроса был создан образ белорусской литературы, который дополнился новыми чертами по итогам второго исследования.

Эксперимент позволил получить представление о том, удалось ли организаторм проекта изменить существующие представления о белорусской литературе. Как свидетельствуют его результаты, MOVABOX достаточно существенно повлиял на ее восприятие:

- значительно изменился список писателей, которых участники опроса называли в качестве знакомых. Каждый из четырех авторов, произведения которых были представлены на том или ином этапе реализации проекта, вошел в этот перечень. Полностью топ-10 наиболее часто упоминаемых современных белорусских писателей выглядит так:

1. Альгерд Бахаревич;

2. Андрусь Горват;

3. Владимир Орлов;

4. Виктор Мартинович;

5. Адам Глобус;

6. Андрей Хаданович;

7. Виктор Жибуль;

8. Людмила Рублевская;

9. Наста Кудасова;

10. Валентин Акудович.

- среди главных тем современных белорусских произведений гораздо большую долю в сравнении с предыдущим опросом заняли любовь, а также проблемы и вопросы, актуальные для современности;

- образ белорусской литературы значительно актуализировался: при том, что такие герои, как «простой человек», «белорус», «народ» по-прежнему составляют тройку самых популярных вариантов, вдвое сократилось упоминание такого образа, как «мужик». В перечне героев итогового опроса появился «человек в поисках себя», который в предыдущем случае не фигурировал вовсе;

- главное достижение проекта MOVABOX–на 43% возросло количество тех, кто хотя бы однажды читал произведения представителей современной белорусской литературы.

Еще одним интересным результатом опроса стал тот факт, что среди мотивов, которые могли бы подтолкнуть респондентов к прочтению произведений белорусской литературы, почти на 20% возросло значение рекомендаций знакомых и друзей. Помочь потенциальным читателям подружиться с белорусской книгой – задача movabot, специально созданного в рамках проекта MOVABOX чат-бота в социальной сети Facebook, с которым можно посоветоваться насчет выбора белорусскоязычных произведений. В качестве источника для его рекомендаций выступает база онлайн-библиотеки белорусских электронных книг kniharnia.by.

«Образ современной белорусской литературы, на наш взгляд, стал более живым и соответствующим действительности. А сама белорусская литература нашла много новых читателей – и, я уверен, искренних поклонников. За шесть месяцев сайт проекта посетили почти 50 тыс. человек, более 20 тыс. прошли тесты по книгам и, хотелось бы надеяться, нашли для себя много неожиданного и интересного в современной белорусской литературе», – отметил руководитель отдела бренд-менеджмента velcomДмитрий Курлович.

Проект MOVABOX создан с целью познакомить широкую аудиторию с современными белорусскими писателями и их произведениями, а также продемонстрировать, что белорусский литературный процесс разнообразен и интересен в международном контексте.

На протяжении шести последних месяцев в рамках проекта состоялось знакомство с произведениями четырех разноплановых авторов: от приключенческого фентези Людмилы Рублевской до авангардистских стихов Виктора Жибуля; от сказки-антиутопии о самоопределении от Альгерда Бахаревича ffдо поиска собственного Космоса в белорусской глубинке на опыте Андруся Горвата. В центре внимания на каждом из этапов находился уникальный набор MOVABOX –книга и связанные с ней предметы-артефакты, с помощью которых не только ее содержание, но также настроение и даже атмосфера раскрывались более выразительно.

События проекта разворачивались как в оффлайн-, так и в онлайн-пространствах. В кофейнях Минска и еще шести городов книги авторов-участников и других белорусских писателей можно было найти в специальных боксах для белорусскоязычного буккроссинга. А посетители сайта movabox.by имели возможность пройти тест по каждому из четырех предложенных произведений и выиграть свой собственный MOVABOX или даже встречу с его автором в качестве неожиданного, но приятного дополнения.

В ближайшее время проект MOVABOX продолжит свое существование в формате белорусскоязычного буккроссинга в 7 городах Беларуси, который пользуется значительным интересом со стороны аудитории, а также в виде movabot.

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Авторы-участники MOVABOX– о впечатлениях от проекта: Людмила Рублевская, автор цикла романов о приключениях Прантиша Вырвича:

«Очень приятно, что появляются такие необычные проекты, как MOVABOX – чтобы созданные писателями необычные приключения и герои жили так, как нам, авторам, того хотелось бы: не на бумаге, а в сердцах читателей».

Альгерд Бахаревич, автор романа «Дети Алиндарки»:

«Проект MOVABOX еще раз засвидетельствовал, что современная белорусская литература, разнообразная, актуальная и интересная для широкого круга читателей – не миф и не утопия. Это реальность, которую мы благодаря этому проекту создаем вместе».

Виктор Жибуль, автор поэтического сборника «Дятел и дупло»:

«Жаль, что штампы и стереотипы мешают воспринимать нечто достойное восприятия таким, какое оно есть на самом деле. Благодаря проекту MOVABOX от части таких штампов в отношении белорусской литературы удалось избавиться, и в этом я вижу его наибольшую ценность».

Андрусь Горват, автор дневника «Радио «Прудок».

«Чтобы что-то получилось хорошо, нужно пропустить идею через самое сердце, дать ей пустить в нем корни и созреть. Именно так получилось с проектом MOVABOX, который сегодня собирает необычайно хороший урожай».

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