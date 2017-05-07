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Пограничники обновили данные об очередях на границе с Литвой

08.05.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Очереди из фур по-прежнему сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК).

Уже несколько дней наблюдаются очереди в ПП на выезд из Беларуси в Евросоюз. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, для легковушек польское.

Согласно данным на 12:00 8 мая, 1134 фуры стоят на белорусско-литовской границе.

  • "Котловка"- 130
  • "Каменный Лог"- 650
  • "Бенякони"- 151
  • "Привалка"- 203

Кроме того, в "Каменном Логе" стоят 12 легковых авто.

В Латвию пытаются выехать 330 грузовых машин: 190 — через пункт пропуска "Григоровщина", 140 — через "Урбаны".

На польском направлении наблюдается большое количество легковых автомобилей:

  • "Брузги"- 142
  • "Берестовица"- 46
  • "Песчатка"- 5
  • "Брест"- 100
  • "Домачево"- 55

Также, как свидетельствуют данные Госпогранкомитета, в "Брузгах" стоят 58 фур, в "Берестовице" — 89, в "Козловичах" — 80.

На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.

Пограничники рекомендуют водителям учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. Очереди из фур по-прежнему сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного...

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