Пограничники обновили данные об очередях на границе с Литвой

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Очереди из фур по-прежнему сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК).

Уже несколько дней наблюдаются очереди в ПП на выезд из Беларуси в Евросоюз. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, для легковушек польское.

Согласно данным на 12:00 8 мая, 1134 фуры стоят на белорусско-литовской границе.

"Котловка"- 130

"Каменный Лог"- 650

"Бенякони"- 151

"Привалка"- 203

Кроме того, в "Каменном Логе" стоят 12 легковых авто.

В Латвию пытаются выехать 330 грузовых машин: 190 — через пункт пропуска "Григоровщина", 140 — через "Урбаны".

На польском направлении наблюдается большое количество легковых автомобилей:

"Брузги"- 142

"Берестовица"- 46

"Песчатка"- 5

"Брест"- 100

"Домачево"- 55

Также, как свидетельствуют данные Госпогранкомитета, в "Брузгах" стоят 58 фур, в "Берестовице" — 89, в "Козловичах" — 80.

На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.

Пограничники рекомендуют водителям учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.