|
Пограничники обновили данные об очередях на границе с Литвой
08.05.2017 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Очереди из фур по-прежнему сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК).
Уже несколько дней наблюдаются очереди в ПП на выезд из Беларуси в Евросоюз. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, для легковушек польское.
Согласно данным на 12:00 8 мая, 1134 фуры стоят на белорусско-литовской границе.
Кроме того, в "Каменном Логе" стоят 12 легковых авто.
В Латвию пытаются выехать 330 грузовых машин: 190 — через пункт пропуска "Григоровщина", 140 — через "Урбаны".
На польском направлении наблюдается большое количество легковых автомобилей:
Также, как свидетельствуют данные Госпогранкомитета, в "Брузгах" стоят 58 фур, в "Берестовице" — 89, в "Козловичах" — 80.
На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.
Пограничники рекомендуют водителям учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Очереди из фур по-прежнему сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии