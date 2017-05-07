Руководитель был уличен в получении взяток от $ 30 до $ 200 у представителей двух юридических лиц, с которыми у предприятия кооператорские связи. Одно из них базируется в Гомеле, второе в Минске, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

Как зафиксировано в материалах следствия, взятками оплачивалась «ускорение процедур закупки». Недобросовестный сотрудник был задержан во время получения очередной взятки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по частям 1,2 статьи 430 Уголовного Кодекса Беларуси — повторное принятие должностным лицом материальных ценностей.

— В качестве оправдательного аргумента на судебном процессе обвиняемый приводил тяжелое семейное, якобы оно и толкнуло его на получение взяток, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Анна Дробышевская. — Суд признал его виновным и определил в качестве наказания 4 года колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Он также лишен права занимать хозяйственно-распорядительные должности в течение 5 лет. По делу как взяткодатель за один эпизод осужден заместитель директора одного из юридических лиц. Он приговорен к штрафу в 300 базовых величин.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.