БРЕСТ, 8 мая — Sputnik. Погодные условия помешали разбить палаточный лагерь "Бессмертного полка", сообщили организаторы форума.

Ко Дню Победы в равелине №2 Кобринского укрепления Брестской крепости

планировалось впервые разместить палаточный лагерь для участников акции "Бессмертный полк".

По задумке городского комитета ОО «БРСМ», лагерь должен был работать два дня: 8 и 9 мая. В первый день организаторы рассчитывали провести экскурсию по территории Кобринского укрепления Брестской крепости и Бресту, спортивные мероприятия, внеаренный лазертаг, концерт. Вечером по программе съезда были песни Победы у костра.

Ожидалось, что на второй день участники форума колонной выйдут из лагеря и возглавят шествие "Бессмертного полка".

Как сообщили Sputnik в городском комитете ОО "БРСМ", из-за неблагоприятных погодных условий программа патриотического форума "Бессмертный полк" отменилась.

Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая без изменений. Участники строятся в 9 часов утра на пересечении улицы Коммунистической и проспекта Машерова.

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