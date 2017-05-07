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Палаточный лагерь "Бессмертного полка" в Бресте не разбили из-за погоды

08.05.2017 12:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 8 мая — Sputnik. Погодные условия помешали разбить палаточный лагерь "Бессмертного полка", сообщили организаторы форума.

Ко Дню Победы в равелине №2 Кобринского укрепления Брестской крепости

планировалось впервые разместить палаточный лагерь для участников акции "Бессмертный полк".

По задумке городского комитета ОО «БРСМ», лагерь должен был работать два дня: 8 и 9 мая. В первый день организаторы рассчитывали провести экскурсию по территории Кобринского укрепления Брестской крепости и Бресту, спортивные мероприятия, внеаренный лазертаг, концерт. Вечером по программе съезда были песни Победы у костра.

Ожидалось, что на второй день участники форума колонной выйдут из лагеря и возглавят шествие "Бессмертного полка".

Как сообщили Sputnik в городском комитете ОО "БРСМ", из-за неблагоприятных погодных условий программа патриотического форума "Бессмертный полк" отменилась.

Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая без изменений. Участники строятся в 9 часов утра на пересечении улицы Коммунистической и проспекта Машерова.

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Теги: Брест
 
 
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Программа акции "Бессмертный полк" изменений не претерпела – шествие, как и планировалось, пройдет утром 9 мая.

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