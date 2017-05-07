После 8 месяцев реконструкции рабочие сдали Набережную реки Свислочь. Для этого из бюджета выделили 2 миллиона долларов. Работы проводили на участке от улицы Богдановича до Острова слез по наказу бывшего главы Администрации президента Александра Косинца. Мы посмотрели, как изменилась набережная и что об этом думают минчане.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В прошлом году в Мингорисполкоме нам рассказали , о причинах ремонта и проблемах, которые не видны прохожим.

На этом участке идет глубинный размыв набережной. При большом весеннем половодье там может просто пойти берег.

Чтобы укрепить берега строители установили сваи, уложили балки и сделали монолитную конструкцию. Работы на берегу Свислочи начались в октябре прошлого года. Генподрядчиком выступил ОАО «Минскводстрой».

В процессе здесь заменили инженерные сети, в откосе сделали общественный туалет, построили лестницы, несколько пандусов, обзорную площадку. В марте журналистам показали, на какие именно работы потрачена крупная сумма бюджетных средств.

За несколько дней до 9 мая набережную открыли для пешеходов. На некоторых участках видны только что посаженные маленькие кусты, висят объявления об окрашенном парапете, появились указатели на английском языке (хотя использование того же «enter» вместо общепринятого «entrance» вызывает сомнения). Обновления заметны сразу — новая плитка, широкая набережная, от моста на Богдановича и у моста около Острова слез — построены пандусы, по всему участку обновленной набережной тянется ливневка.

Прогуливаемся по всей обновленной площадке и находим единственную мусорку из картонной коробки около общественного туалета. Туалет, кстати, пока не работает. Ни расписания, ни цен, никаких объявлений пока тоже нет.

Оценить новый вид набережной вышли минчане. Часто встречаем иностранцев и гостей из регионов Беларуси.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На прогулку вышла Наталья с мужем и детьми, женщина говорит, что семья живет неподалеку, за реконструкцией наблюдали из окна квартиры.

— Деньги большие сюда вложили, но сделали, конечно, красиво. Оно того стоит, так что прогуливаться будем тут регулярно.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

У парапета студент Николай ловит рыбу. Парень говорит, что на набережной стало лучше, чем было до реконструкции.

— Сейчас здесь очень красиво. Вместо баржи сделали бетонную дамбу. И рельеф дна поменялся, где я рыбу ловлю. Лестницы и проходы сделали. Нужно было на это все много бетона, поэтому, деньги вложены не зря. Девушкам я думаю, здесь тоже понравится.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Рядом прогуливаются Даша и Ксюша. Девушки хорошо помнят набережную до ремонта, замечают, что у Свислочи стало аккуратнее.

— Тут приятно ходить. Лавочки, зоны. Туристам тут будет интереснее. Здесь все разваливалось, падало в воду. Несравнимо, конечно, с набережными за рубежом, но кажется, мы движемся в правильном направлении.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Рассказываем девушкам о сумме, которую потратили на реконструкцию, Даша и Ксюша огляделись и задумались.

— Можно было вложить эти деньги в более умное русло, но по идее это же все делалось, чтобы привлекать туристов и зарубежные инвестиции — возможно это окупится когда-нибудь.

Спускается на набережную молодая пара из Москвы — Александра и Ольга. Пока девушка делает несколько селфи на фоне Свислочи, молодой человек рассказывает, что был здесь три года назад, но ему сравнивать набережную до и после реконструкции довольно сложно.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Минск вообще за последние три года больше на Европу стал похож. В деталях, например, компостеры электронные установили. А набережная красивая, неплохо выглядит.

Первый раз после реконструкции набережной вышли на прогулку минчане Василиса и Ян. Студенты замечают, что без «Баржи» территория выглядит лучше, а заведений общепита вокруг и так хватает.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

«Очень нравится, стало больше пространства. Вот отдельная территория для кафе в Троицком и на Зыбицкой, отдельно — для прогулок у реки», — говорит девушка. А узнав сумму реконструкции, добавляет, что «это не самое разумное решение».

У Яна другое мнение на этот счет.

— Я бы не был так категоричен. Это, конечно, дилетантский взгляд, но, по-моему, деньги пустили куда надо. Возможно, денег сюда нужно было потратить меньше, сделать немного хуже, а остальную сумму потратить на что-то другое. Я думаю, когда озеленят здесь станет красивее. Пока выглядит лучше, чем было, но пустынно.

Оля и Настя устроились на лавочках перекусить. Говорят, раньше посидеть можно было только на плитах.

«Место важное, хорошо, что отреконструировали. Пока что здесь не хватает зелени», — добавляют школьницы.

Уже собираемся уходить, как встречаем пенсионера, который гуляет в этом районе уже несколько часов. Олегу Григорьевичу 82 года, раньше он работал начальником строительного управления. Говорит, что даже принимал участие в строительстве Дворца Спорта. Спрашиваем, принимает ли он как бывший строитель работу. «Принимаю», — отвечает дедушка и смеется.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Здорово сделали дорожку, хорошо отделили спуск, ливневки, а тогда были камни какие-то. Набережная немного дикая была, может, поэтому имела свою какую-то особенность, но для центра сделали очень хорошо — удовольствие пройтись.

Олег Григорьевич замечает, что такая реконструкция окупится, потому что туристам интересно.

«Не стыдно будет иностранцам пройтись», — добавляет на прощание пенсионер.