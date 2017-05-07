Могиле Неизвестного солдата в Москве исполнилось 50-лет

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Мемориальному архитектурному ансамблю Могила Неизвестного солдата 8 мая исполнилось 50 лет, у "объекта культурного наследия №1" прошла торжественная церемония.

В торжественных мероприятиях случаю 50-летия памятника приняли участие члены Коллегии Минобороны России во главе с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Они возложили к Могиле цветы, почтили минутой молчания память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. В мероприятии также участвовали ветераны-фронтовики.

Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.

Кроме того, к мемориалу возложил цветы мэр российской столицы Сергей Собянин. Затем он прошел к памятнику маршала Жукова, где также возложил цветы.

Могила Неизвестного солдата — памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле, расположенной в Александровском саду в центре Москвы, возлагают венки и цветы в память о погибших на полях сражений. Здесь же отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в РФ.

Памятник официально был открыт 8 мая 1967 года, надпись на нем гласит: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Сегодня Могила Неизвестного солдата внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия под номером один.