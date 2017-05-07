Афиша мероприятий ко Дню Победы в Гомеле

|
ул. Советская (от площади Восстания до площади Труда)
|
10.30
|
Праздничная акция «Парад победителей» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи
|
площадь Труда
|
10.50
|
Торжественный митинг памяти, церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков
|
площадь Восстания
|
11.30−13.00
13.00−15.00
|
Праздничная молодежная площадка ОО «БРСМ»
и коллективов ДК «Фестивальный»
|
сквер им. Громыко
|
11.00−15.00
|
Концерт с участием детских творческих коллективов детских школ искусств Гомеля
Панорама детских игровых аттракционов и развлечений
|
Площадка возле театра кукол
|
13.00
|
Плац-парад патриотических классов учреждений образования Центрального района «Наследники Победы»
|
Доска Почета, ул. Советская
|
10.00−15.00
|
Работа интерактивной площадки Центральной библиотеки им. Герцена; «Арт-кафе на Ирининской» ГЦК; театральные зарисовки ГУ «Городской молодежный театр», ГУ «Гомельский областной драматический театр»
|
Музей военной славы, ул. Пушкина, 5
|
12.00−16.00
|
Концертная программа. Работа полевой кухни
|
Кинотеатр имени Калинина
|
10.00−14.00
|
Выставочные экспозиции: представителей родов войск Великой Отечественной войны; «Лица войны», «Награды войны». Солдатская каша. Демонстрация военной драмы «Три дня до весны»
|
ул. Ланге
|
11.30−12.00
12.00−15.00
|
Торжественное открытие праздника «Фонтан Победы!»
Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов администраций города Гомеля, ГЦК
|
10.00−15.00
|
Тематическая выставка учреждений среднего специального, профессионально-технического образования, детских школ искусств Гомеля, музей истории Гомеля
Выставка коллекционеров «История в предметах»
|
Гомельский областной общественно-культурный центр
|
16.00
|
Концерт-спектакль заслуженного артиста Российской Федерации Максима Аверина
|
Местный проезд ул. Ланге-Билецкого
|
11.00−15.00
|
Выставочный проект «Ретро Гомель-2017» с участием реконструкторов и военно-исторической техники
|
ул. Билецкого
|
10.00−15.00
|
Выставочные экспозиции «На все поколенья — Победа одна!» учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического образования Гомеля
|
площадь Ленина
|
11.00−15.00
|
Выставка военной техники
|
Киевский спуск
|
11.00−15.00
|
Экспозиция школьных музеев. Панорама детского декоративно-прикладного и художественного творчества учреждений образования. Выставки стендового моделизма и технического творчества детей и молодежи
|
Площадка областного дворца творчества
детей и молодежи (со стороны парка)
|
12.00−15.00
|
Концертная программа «Победный май»
|
Набережная Сожа (Лебяжий пруд)
|
11.00−15.00
|
Вальсовая площадка учреждений образования «Майские вальсы Победы».
«Город мастеров», живая экспозиция исторических клубов
|
Центральная эстрада парка
|
11.30−17.00
|
Выступление духового оркестра в/ч 1242, оркестров и ансамблей народных инструментов детских школ искусств Гомеля
|
Кинотеатр «Октябрь»
|
11.00
|
Тематический лекторий с приглашением ветерана Великой Отечественной войны для учащихся средних школ «Мы помним, знаем и гордимся!». Демонстрация фильма «В бой идут одни «старики». Молодежная дискотека «Прекрасный май»
|
Кинотеатр «Мир»
|
9.00−18.00
|
Фотовыставка военных лет, трансляция видеоролика «Спасибо за Победу». Демонстрация военной драмы «Три дня до весны»
|
Аллея Героев, ул. Советская
|
20.30
|
Акция «Гомель помнит»
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
|
площадка у Ледового дворца, ул. Мазурова, 110
|
12.00−23.00
|
Праздничное мероприятие «Наследники Победы — с благодарностью»
|
12.00−20.00
|
Детская спортивно-развлекательная площадка «Как прекрасен этот мир» (работают объекты розничной торговли, спортивный городок: батуты, турники, горки, организовано катание на электромобилях, лошадях)
|
15.00−18.00
|
Акция #ИНСТАзаПОБЕДУ#ЦЕНТРАЛЬНЫЙ#ГОМЕЛЬ
|
15.00−16.00
|
Концертная программа учреждений образования Центрального района Гомеля «Цветы Победы»
|
16.00−17.00
|
Концертная программа «Радуемся вместе с тобой»
|
17.00−18.30
|
Концертная программа творческих коллективов государственного учреждения «Городской центр культуры» «Благодарим, что мы войны не знаем»
|
18.30−21.00
|
Молодежная концертная программа Центральной районной организации Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» «Мы — молодые»
|
21.00−22.00
|
Молодежная дискотека
|
22.00−23.00
|
Концертная программа, подготовленная праздничным агентством Екатерины Филатовой, «Цвети, Победа…»
|
12.00−23.00
|
Праздничные торговые ряды
|
23.00
|
Праздничный салют
|
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
|
Площадь Победы
|
11.00−15.00
|
Работа выставок: баннеры «Аллея Героев», «Букеты Победы», квилты «9 мая», «День Победы», выставочный блок музеев боевой славы учреждений образования, выставка военных кукол, выставка-инсталляция «Палитра памяти», книжная выставка «Этот День Победы».
Живые скульптуры в исполнении коллективов Центра инклюзивной культуры и театра-студии «Классик»
|
12.00−13.00
|
Концертная программа, посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне «Память поколений, нас объединяет».
«Солдатская каша» для ветеранов и участников Великой Отечественной войны
|
10.00−20.00
|
Праздничные торговые ряды
|
проспект Космонавтов, 70
|
10.00−23.00
|
Работа аттракционов: велодрифт, сигвэй, батут пружинный, электромашинки, надувные аттракционы.
Сладкая вата, попкорн, воздушные шары, детская карнавальная продукция
|
17.00−20.00
|
Работа выставок: баннеры «Аллея Героев», «Букеты Победы», квилты «9 мая», «День Победы», выставочный блок музеев боевой славы учреждений образования, выставка военных кукол.
Выставка Железнодорожного районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Катание на лошадях. Интерактивные зоны для детей и взрослых
|
18.30−23.00
|
Праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов и солистов предприятий и организаций Железнодорожного района, выступление молодых исполнителей города «Весна Победы»
|
19.00−20.00
|
Акция-концерт «Меридиан Надежды» «Шаг 5. Сделай что можешь» в рамках проекта «Онкопомощь: шаг за шагом»
|
10.00−23.00
|
Праздничные торговые ряды
|
23.00
|
Праздничный фейерверк
|
ПЛОЩАДЬ МИКРОРАЙОНА КОСТЮКОВКА
|
10.00−11.00
|
Торжественный митинг, возложение венков и цветов у братской могилы советским воинам (ул. Ломоносова)
|
11.00−13.00
|
Театрализованная программа «По дорогам войны»
|
11.00−23.00
|
Интерактивные зоны для детей и взрослых, работа аттракционов, сладкая вата, попкорн, воздушные шары, детская карнавальная продукция
|
13.00−16.00
|
Спортивные мероприятия на стадионе ГУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Костюковка-спорт»
|
16.00−20.00
|
Тематические выставки учреждений образования микрорайона
|
16.00−17.00
|
Детская развлекательная программа
|
17.00−18.00
|
Концертная программа эстрадно-симфонического оркестра им. Василевского
|
18.00−23.00
|
Концертно-развлекательная программа
|
10.00−23.00
|
Праздничные торговые ряды
|
НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
|
Зона отдыха «Пруды»
|
16.00−23.00
|
Районный праздник «Этих дней не смолкнет слава!»
|
15.00−19.00
|
Выставка-демонстрация военной техники
|
16.00−18.00
|
«Гребная регата» — показательные выступления воспитанников СДЮШОР № 6 по гребле
|
17.00−18.00
|
Военно-полевая кухня «Солдатская каша»
|
Конкурс детских рисунков на асфальте «Мирное небо над головой»
|
18.30−19.00
|
Танцевальный флешмоб «Катюша»
|
16.00−20.00
|
Выставочные экспозиции учреждений образования «Цветы Победы», выставочные блоки «Дорогой памяти», выставка-ярмарка «Новобелицкий вернисаж». Фотовыставка «Новобелица в годы Великой Отечественной войны». Выставочная экспозиция воспитанников Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района Гомеля
|
Работа театрализованных площадок «Партизанская поляна», «Военный госпиталь», «Мы победили!», «Мы наследники Победы», работа фотозон
|
Демонстрационная площадка Новобелицкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь «Спокойствие. Надёжность. Безопасность»
|
Шоу-программа конно-спортивного клуба «Буцефал»:
театрализованные выступления, акробатическое шоу, катание на лошадях и пони. Показательные выступления клуб собаководов «Фрисби -дог- шоу»
|
Работа детских площадок «Доблесть, честь, традиции берем в наследство мы» (игровые площадки, спортивные площадки, развлекательные аттракционы)
|
16.00−23.00
|
Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов Новобелицкого района Гомеля
|
13.00−23.00
|
Праздничные торговые ряды
|
23.00
|
Праздничный фейерверк
|
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
|
Микрорайон «Любенский»
|
17.00−21.00
|
«Хроника военных лет», «Легендарные имена», «Награды Победы» — тематические интерактивные выставки, экспозиции школьных музеев боевой славы.
«На привале», «В медсанбате», «Военные будни», «Мы победили!» — фотозоны, интерактивные площадки
|
«Мы все Победою сильны!» — выставка специализированной техники подразделений МЧС Республики Беларусь, выставка оборудования и снаряжения
|
«Дорогами Победителей» — военно-патриотическая квест-игра (путешествие по станциям «Бастион Победы», «Санитарный пост», «Блок-пост», «Полоса препятствий», «Военный кинотеатр», «Привал», «Литературный сквер», «Боевой листок»)
|
«Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» — литературно-художественная площадка филиалов ГУ «Сеть публичных библиотек г. Гомеля» (выставка, тематические викторины, стена памяти, мастер-класс «Голубь мира» и др.)
|
«Под мирным небом моей Беларуси» — работа фотовыставки, выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и др. «В огнях победного салюта» — пленэр
|
«Спорт за мир!» — работа спортивных площадок (мини-футбол, корфбол, дартс, эстафеты, полоса препятствий, тир «Блок-пост» и др.), детских игровых площадок.
Показательные выступления взвода специального назначения в/ч 5525, клубов восточных единоборств
|
18.00−19.30
|
Работа полевой кухни
|
17.00−20.30
|
«Помним! Чтим! Гордимся!» — флешмоб БРСМ
|
17.30−22.55
|
Праздничная концертная программа с участием лучших творческих коллективов района, победителей республиканских и международных конкурсов
|
15.00−23.00
|
Праздничные торговые ряды
|
22.55
|
Акция «Салют, Победа!» (массовое исполнение песни «День Победы»)
|
23.00
|
Праздничный фейерверк
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