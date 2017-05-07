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9 мая на площади Победы будут работать пункты пропуска, а движение грузовиков ограничат

08.05.2017 15:04 — Новости Общества | Tut.by  
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9 и 10 мая сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме. А во время массовых мероприятий на Площадь Победы граждане смогут через пункты пропуска. Подробности сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Утром на Площади для обеспечения безопасности будут работать 8 КПП и 18 пунктов пропуска, к вечеру их число увеличат до 13 и 55 соответственно. В места массовых мероприятий не пустят пьяных граждан и тех, кто имеет при себе запрещенные предметы (перечень можно найти на стенде у КПП).

Для удобства ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с маленькими детьми оборудуют отдельные пункты пропуска.

— Меры безопасности усилят не только в зонах проведения праздничных акций, но и в других общественных местах, — отметили в ведомстве.

Во время салютов в парках Победы, Я. Купалы и М. Горького в радиусе 350 метров от точки запуска ограничат доступ граждан и движение машин.

Выход со станции метро «Площадь Победы» 9 мая будет открыт только в сторону проспекта Машерова. При большом скоплении пассажиров поезда будут идти через станцию без остановки.

Почти во всех городах республики вблизи мест празднования и на прилегающих улицах ограничат место для остановки и стоянки транспорта.

— Движение грузового транспорта также ограничат, — добавили в МВД.

Представители ГАИ просят граждан с пониманием отнестись к мерам безопасности, следовать указаниям регулировщиков и приезжать заблаговременно, чтобы оставить машину в разрешенном месте.

Инспекторы будут тщательно следить за порядком на дорогах. Для сравнения, в прошлом году за три праздничных дня было задержано 350 пьяных водителей. Это вдвое больше, чем обычным днем. Граждан просят сообщать в ГАИ о фактах пьяной езды.

 
 
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А выход со станции метро "Площадь Победы" будет открыт только в сторону проспекта Машерова.

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