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"Аэрофлот" отменил 9 мая дневные рейсы между Москвой и Минском

08.05.2017 15:29 — Новости Общества | БелТА  
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8 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" отменила 9 мая дневные рейсы между Москвой и Минском. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщает корреспондент БЕЛТА. Так, 9 мая не будут выполнены рейс SU1840 вылетом в 13.50 из Москвы в Минск и рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево. Эти же рейсы, как уже сообщалось, "Аэрофлот" отменил и 8 мая. О причинах изменений в расписании не говорится.По данным онлайн-табло, в целом 9 мая в Шереметьево отменено около 10 рейсов, еще столько же вылетят или прибудут с опозданием. Сейчас московский регион накрыл снегопад. По прогнозу погоды, предстоящей ночью в Москве похолодает до нуля градусов, сохранится сильный ветер, на дорогах возможна гололедица. Кроме того, 9 мая в первой половине дня из-за проведения парада Победы аэропорты московского авиаузла будут кратковременно закрываться на взлет и вылет самолетов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Так, 9 мая не будут выполнены рейс SU1840 вылетом в 13.50 из Москвы в Минск и рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево.

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