Впервые за всю историю игры "Удача в придачу!" суперприз - квартиру в Минске - выиграл сотрудник холдинга "Евроопт"
С "Евроопт" повезти может абсолютно каждому! За время игры "Удача в придачу!" в этом убедились уже около 270 тыс. белорусов, которые за свои обычные покупки выиграли денежные призы, туристические путевки, новенькие автомобили и столичные квартиры от любимой торговой сети. А в 32-м туре суперприз - квартиру в Минске - ВПЕРВЫЕ выиграл сотрудник холдинга "Евроопт"! Но это далеко не все сенсации розыгрыша! Стильные внедорожники достались многодетным семьям из Жодино и Волковыска, причем один из них стал наградой за настойчивость - в финале у жительницы Волковыска было 9 игровых кодов из 10, и удача не могла промахнуться. А выиграть отдых мечты в Греции покупателю из Минска помогла "Е-доставка". Сегодня победителям 32-го тура игры "Удача в придачу!" торжественно вручили призы.Торжественная церемония награждения победителей 32-го тура игры "Удача в придачу!" состоялась сегодня в Минске.В центре внимания, конечно же, оказалась жительница Минска Лариса Клишко - рядовой специалист, которая трудится в холдинге "Евроопт" уже много лет. Именно ей в этом туре досталась уютная квартира по адресу ул. Мястровская, 4. У современной новостройки победительницу ожидал председатель совета директоров сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков, чтобы лично вручить ключи и документы от выигранных минских апартаментов.Заветные ключи от столичной недвижимости Ларисе Клишко - рядовому специалисту, которая уже много лет трудится в холдинге "Евроопт", вручил председатель совета директоров сети магазинов "Евроопт" Андрей Зубков.Этот выигрыш стал настоящей сенсацией - впервые за всю историю игры суперприз достался сотруднику холдинга "Евроопт"! Как известно, работники "Евроопта" и их родственники получили возможность участвовать в игре "Удача в придачу!" с 24-го тура. Но за этих восемь туров ни один из 36 тыс. специалистов холдинга не выигрывал ни машину, ни квартиру! Даже в 26-м туре игры, когда в финале на квартиру претендовало всего три участника, два из которых - сотрудники "Евроопта", победа досталась обычному покупателю. Возможно, на этот раз фортуна решила восстановить справедливость?! Тем более что, как призналась Лариса Клишко, вся их семья уже очень давно мечтала о квартире. Сама она с 14-летней дочкой живет в однокомнатной квартире, а взрослый сын с семьей, где двое маленьких детей, и вовсе снимает жилье. "Мы так давно мечтали о квартире, но для нас это были только мечты. А тут "Евроопт" такой подарок нам сделал! Кстати, выигрыш принесли покупки ко дню рождению внучки! - до сих пор не может поверить в свою удачу главная победительница. - Мне в этом году 50 лет исполняется, и я ни разу в жизни ничего не выигрывала. Конечно, уже и верить перестала, что это возможно. Хотя… мечтала, конечно! А тут мне такой грандиозный приз достался - наверное, за все те годы, что не везло!" Лариса Клишко: "Мы так давно мечтали о квартире, а тут "Евроопт" нам такой подарок сделал! Так что не теряйте веру, с "Еврооптом" мечты сбываются!"Теперь, конечно, счастливая обладательница новенькой квартиры считает себя удачливым человеком! И игратьв "Удачу в придачу!" продолжит, все равно ведь покупки в "Евроопте" делает почти каждый день. "Что могу пожелать тем, кто еще ничего не выигрывал? Покупайте товары в "Евроопте" - это приносит удачу! -улыбается Лариса Клишко. - И не теряйте веру! Мой личный пример еще раз доказывает, что с "Еврооптом" мечты сбываются!"Также сегодня в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" торжественно вручены ключи и документы победителям 32-го тура игры "Удача в придачу!", которым посчастливилось выиграть 76-й, 77-й и 78-й автомобили от "Евроопта".Победителям, выигравшим стильные внедорожники Hyundai Creta, ключи вручили в минском торгово-развлекательном центре "Е-сити".Вишневый Hyundai Creta с сегодняшнего дня официально принадлежит Ольге Буглак из Жодино. Вместительный автомобиль очень пригодится семье победителей! Недавно у супругов появился четвертый ребенок, и сейчас Ольга как раз находится в декретном отпуске с годовалым малышом. "Не поверите, но я мечтала как раз о красном джипе! И мечта сбылась! Просто нет слов, как он мне нравится! - откровенничает победительница. - Так что покупайте и выигрывайте!" Мама четырех детей Ольга Буглак мечтала как раз о красном джипе! "То, что нужно, для нашей большой семьи! Так что играйте - и выигрывайте!"Ключи от ярко-синего автомобиля вручены Валентине Лужанской из Волковыска. Стильный Hyundai Creta стал настоящей наградой победительнице за настойчивость - у нее было 9 кодов из 10, претендующих в финале на автомобиль, и фортуна просто не могла пройти мимо! Удачливая покупательница работает главным бухгалтером в строительной организации, но сейчас находится в декретном отпуске с маленькой дочкой, которой всего 2,5 месяца. А вообще-то в семье трое детей - старшему сыну уже 23 года. Валентина Лужанская: "Закупались к крестинам дочки - и выиграли семейный внедорожник. Пользуйтесь "Еврооптом", и всем - удачи!""Мы о такой машине только мечтали! Давно хотели свою старенькую поменять, уже почти решились на кредит, а тут удача нам улыбнулась. Закупались к крестинам дочки - и выиграли семейный внедорожник, - восхищается своей удачей покупательница. - Я так счастлива, словами не передать! Всем желаю пользоваться магазином "Евроопт" - здесь есть все, что необходимо. И - всем удачи!"А серебристый Hyundai Creta сегодня отправился в агрогородок Исерно Слуцкого района, где проживает его новая владелица - заведующая магазином (не "Евроопт") Анна Добролет. "Верьте в удачу - мысли материальны!" - призывает эта победительница всех участников игры. "Я всегда говорила мужу, что выиграю машину, и у меня это удалось. Кто молодец? Я молодец! - смеется удачливая покупательница. - Наш новенький шикарный автомобиль мне очень нравится! Кстати, недавно я еще и сертификат на Br10 выиграла, надо его срочно реализовать - пора квартиру выигрывать!" Анна Добролет: "Я всегда говорила мужу, что выиграю машину, и у меня это получилось. Кто молодец? Я молодец!"Кроме того, в 32-м туре были разыграны 40 туристических путевок, счастливые обладатели которых уже с 3 июня проведут 10 дней по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Aldemar Olympian Village на полуострове Пелопоннес. Каждая из путевок - на две персоны, а значит, отдыхать и открывать для себя Грецию вместе с "Еврооптом" отправятся сразу 80 счастливчиков! В прямом эфире были определены два выигрышных кода, которые принесли путевку не только своим обладателям, но и еще 19 владельцам каждого сотого кода, следующего за ними. А обладатели этих двух выигрышных кодов - Александр Майоров из Минска и Татьяна Ракицкая из Гомеля - были приглашены в "Е-сити" на торжественную церемонию награждения.Шикарный пятизвездочный отель Греции у самого моря уже 3 июня ожидает 80 туристов от "Евроопта"!Как оказалось, Александру Майорову, который работает оператором станков, удача улыбнулась уже не первый раз - до этого покупатель выиграл два денежных сертификата. И все эти призы достались жителю Минска благодаря интернет-гипермаркету "Е-доставка". Вот такая удача с доставкой на дом получилась! "Е-доставкой" пользуемся, потому что делаем большие покупки, и удобно, когда их доставляют прямо на дом. А сейчас еще и "ГиперМолл" освоили, - делится удачливый покупатель. - И вот такой нам подарок с женой получился! Как раз планировали отпуск, думали, куда бы поехать… Теперь будет возможность отдохнуть. Конечно, эмоций куча! В Греции мы никогда не бывали, поэтому для нас это будет двойной сюрприз!"Александр Майоров: "Регулярно пользуемся "Е-доставкой" и "ГиперМоллом" - выиграли уже два денежных приза, а теперь и отдых в Греции!"Главному бухгалтеру Татьяне Ракицкой до этого также удавалось выиграть сертификат на Br10. А путешествие мечты ей принесли покупки, сделанные прямо накануне розыгрыша, в пятницу, по пути на дачу! Теперь вместо дачи победительница отправиться отдыхать в один из лучших отелей Греции! "Всегда беру "товар удачи", а вдруг? И вот получилось выиграть путевку в Грецию! Кстати, уже бывала там несколько лет назад, очень понравилось. Мы с мужем до сих пор в радостном шоке, что совсем скоро поедем отдыхать, - признается счастливица. - В мыслях уже собрали чемоданы - быстрее бы на пляж!"Татьяна Ракицкая: "Путевку в Грецию принесли покупки, сделанные накануне розыгрыша по пути на дачу! В мыслях уже собрали чемоданы - быстрее бы на пляж!"Хотите узнать, как встретиться с удачей? Есть отличная новость! С 10 мая на телеканале ОНТ стартуют "Дневники"Удачи в придачу!" Смотрите трансляцию каждый вечер в 18.55 или каждое утро повтор программы в 8.05 - и будьте в курсе, чем живет игра и ее участники, которым уже повезло с "Евроопт"!А удача не останавливается ни на секунду! С 6 мая стартовал 33-й тур игры "Удача в придачу!", который продлится по 19 мая включительно. И призов стало еще больше! На кону теперь не только 20 тыс. подарочных сертификатов на общую сумму в эквиваленте $100 тыс., но и два грандиозных денежных приза на сумму $10 тыс. в эквиваленте каждый! Также участникам игры достанутся новенькие автомобили (79-й и 80-й!) марки Hyundai Creta и ТРИНАДЦАТАЯ КВАРТИРА в Минске по адресу ул. Мястровская, 6. Призов стало еще больше! Тринадцатая квартира в Минске, 79-й и 80-й автомобили, 40 путевок на двоих в Тунис, два денежных приза по $10 тыс. каждый и 20 тыс. сертификатов на общую сумму $100 тыс. ждут победителей 33-го тура игры "Удача в придачу!"И, конечно, будут разыграны 40 путевок на двоих - на этот раз в Тунис! Сразу 80 счастливчиков проведут неделю - с 26 июня по 3 июля - по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Royal Thalassa Monastir прямо на берегу моря. Золотистые пески пляжа, спа- и фитнес-центры, широкий выбор ресторанов, комфортные номера... И, конечно, множество увлекательных экскурсий. Это будет действительно незабываемое путешествие! Открывай мир с "Евроопт"! Сразу 80 счастливчиков в конце июня отправятся в роскошный пятизвездочный отель Royal Thalassa Monastir в Тунисе!Покупайте в "Евроопте", "Е-доставке" и "ГиперМолле" необходимые вам товары, включая любой "товар удачи" - и выигрывайте! И помните: чем больше у вас игровых кодов - тем выше шансы на победу! А если рядом с вашим домом еще нет "Евроопта", то выручат интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл". Благодаря этим сервисам, которые входят в холдинг "Евроопт", покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игр "Удача в придачу!" сегодня может каждый житель нашей страны. Более того, именно интернет-гипермаркеты уже принесли автомобили шестерым участникам игры, а в этом туре подарили еще и отдых мечты! Благодаря "Е-доставке" и "ГиперМоллу" покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре "Удача в придачу!" может каждый житель нашей страны! "Евроопт" стирает все границы и открывает перед своими покупателями целый мир новых возможностей! Любой участник игры "Удача в придачу!" теперь может выиграть не только квартиру в столице и автомобиль, но и отдых на лучших курортах мира. В каждом туре - новая страна удачи! Так что этой весной и этим летом открываем мир вместе с "Еврооптом"! Все желания будут исполнены, все мечты воплотятся в жизнь… Главное, не забудьте захватить "товар удачи"!
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