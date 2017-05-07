Макей посетил Линию Сталина с иностранными дипломатами накануне 9 Мая

МИНСК, 8 мая — Sputnik. В честь Дня Победы министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей вместе с главами дипломатических миссий, аккредитованными в нашей стране, и их семьями посетил историко-культурный комплекс "Линия Сталина".

Иностранные дипломаты посмотрели историческую реконструкцию "Битвы за Берлин", ознакомились с военной техникой и системой оборонительных укреплений "Линии Сталина", сообщили Sputnik в МИД Беларуси.



© Фото: МИД Беларуси Иностранные дипломаты ознакомились с системой оборонительных укреплений "Линии Сталина"

Общаясь с журналистами, Макей сказал, что для нашей страны память о годах Великой Отечественной войны и подвиге народа, победившего фашизм, священна. А сегодняшнее мероприятие дало возможность иностранным дипломатам прикоснуться к прошлому нашей страны, и призвано напомнить, что подобное не должно повториться.

Военно-историческая реконструкция событий 1945 года прошла 8 мая на историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском. Реконструкторы показали события тех времен, когда Красная армия заняла столицу фашистской Германии. В мероприятии приняла участие военная техника, которая использовалась в Великой Отечественной войне.