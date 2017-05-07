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Макей посетил Линию Сталина с иностранными дипломатами накануне 9 Мая
08.05.2017 17:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. В честь Дня Победы министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей вместе с главами дипломатических миссий, аккредитованными в нашей стране, и их семьями посетил историко-культурный комплекс "Линия Сталина".
Иностранные дипломаты посмотрели историческую реконструкцию "Битвы за Берлин", ознакомились с военной техникой и системой оборонительных укреплений "Линии Сталина", сообщили Sputnik в МИД Беларуси.
Иностранные дипломаты ознакомились с системой оборонительных укреплений "Линии Сталина"
Общаясь с журналистами, Макей сказал, что для нашей страны память о годах Великой Отечественной войны и подвиге народа, победившего фашизм, священна. А сегодняшнее мероприятие дало возможность иностранным дипломатам прикоснуться к прошлому нашей страны, и призвано напомнить, что подобное не должно повториться.
Военно-историческая
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Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул: память о годах Великой Отечественной войны и подвиге нашего народа священна.
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