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Макей посетил Линию Сталина с иностранными дипломатами накануне 9 Мая

08.05.2017 17:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мая — Sputnik. В честь Дня Победы министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей вместе с главами дипломатических миссий, аккредитованными в нашей стране, и их семьями посетил историко-культурный комплекс "Линия Сталина".

Иностранные дипломаты посмотрели историческую реконструкцию "Битвы за Берлин", ознакомились с военной техникой и системой оборонительных укреплений "Линии Сталина", сообщили Sputnik в МИД Беларуси.

Макей посетил Линию Сталина с иностранными дипломатами накануне 9 Мая
© Фото: МИД Беларуси
Иностранные дипломаты ознакомились с системой оборонительных укреплений "Линии Сталина"

Общаясь с журналистами, Макей сказал, что для нашей страны память о годах Великой Отечественной войны и подвиге народа, победившего фашизм, священна. А сегодняшнее мероприятие дало возможность иностранным дипломатам прикоснуться к прошлому нашей страны, и призвано напомнить, что подобное не должно повториться.

Военно-историческая реконструкция событий 1945 года прошла 8 мая на историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском. Реконструкторы показали события тех времен, когда Красная армия заняла столицу фашистской Германии. В мероприятии приняла участие военная техника, которая использовалась в Великой Отечественной войне.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси подчеркнул: память о годах Великой Отечественной войны и подвиге нашего народа священна.

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