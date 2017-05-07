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Открытый диалог активистов пионерского движения пройдет 10 мая в Совете Республики

08.05.2017 17:58 — Новости Общества | БелТА  
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики Национального собрания 10 мая состоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров, сообщили БЕЛТА в ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" (БРПО).Дискуссионная площадка организуется в преддверии юбилея пионерского движения, которому 19 мая исполняется 95 лет, по инициативе БРПО. Члены детской палаты Центрального совета БРПО и активисты пионерского движения из всех регионов страны подготовили интересующие их вопросы. Планируется, что в ходе дискуссии (начало в 12.00) будут затронуты вопросы сохранения преемственности поколений, обсуждены современные подходы Белорусской республиканской пионерской организации к реализации государственной молодежной политики, дальнейшее развитие пионерского движения в стране.Проект "Открытый диалог", инициированный ОО "БРСМ", стартовал как широкая дискуссионная площадка, давшая возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям. БРПО поддержала эту инициативу и активно включилась в проведение дискуссий во всех регионах страны.На данный момент БРПО объединяет в своих рядах пионеров и октябрят и является одной из самых массовых детских организаций Беларуси.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Дискуссионная площадка организуется в преддверии юбилея пионерского движения, которому 19 мая исполняется 95 лет, по инициативе БРПО. Члены детской палаты...

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