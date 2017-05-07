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Очереди из фур на выезде из Беларуси продолжают расти
08.05.2017 19:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Увеличилось количество большегрузов, ждущих своей очереди на выезд из Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Очереди в пунктах пропуска на выезд из Беларуси в страны Евросоюза наблюдается в течение последних нескольких дней. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, а для легковушек — польское.
По данным Погранкомитета на 18:00, в пунктах пропуска в очереди стоят 1906 грузовых автомобилей.
Больше всего ожидающих — на белорусско-литовской границе:
В Латвию въехать пытаются 270 фур, а в Польшу — 300.
Также на выезде из Беларуси стоят 198 легковых автомобилей — они пытаются выехать в Польшу.
На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.
Пограничники советуют учитывать данную информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.
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Более 1900 большегрузов стоят на белорусской границе, также выезда ожидают около 200 легковушек.
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