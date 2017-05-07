Очереди из фур на выезде из Беларуси продолжают расти

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Увеличилось количество большегрузов, ждущих своей очереди на выезд из Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.



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Очереди в пунктах пропуска на выезд из Беларуси в страны Евросоюза наблюдается в течение последних нескольких дней. Самым популярным направлением среди водителей большегрузов является литовское, а для легковушек — польское.

По данным Погранкомитета на 18:00, в пунктах пропуска в очереди стоят 1906 грузовых автомобилей.

Больше всего ожидающих — на белорусско-литовской границе:

"Котловка" — 130 фур,

"Каменный Лог" — 700,

"Бенякони" — 293,

"Привалка" — 213.

В Латвию въехать пытаются 270 фур, а в Польшу — 300.

Также на выезде из Беларуси стоят 198 легковых автомобилей — они пытаются выехать в Польшу.

На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.

Пограничники советуют учитывать данную информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.