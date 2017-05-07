В 97 лет ветеран из Минска одержим физкультурой

Ветеран и заслуженный тренер СССР Михаил Цейтин в свои 97 лет одержим физкультурой. Легендарный белорусский учитель прошел советско-финскую и Великую Отечественную войны, был добровольцем в лыжном отряде и начальником парашютно-десантной службы. С непобедимым фронтовиком-спортсменом встретилась корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Спортивной карьеры могло и не быть. На войне он получил осколочное ранение, и ногу должны были ампутировать. Госпиталь, в который его направили, начали бомбить. 19 суток без перевязок он ехал в товарном вагоне в тыл. Хирург позже принял решение ногу оставить.

«Говорит: «Ну, давай, будем смотреть». Я помню, когда он разрезал вот эти бинты, у меня по всей ноге были белые большие черви. Крупные. Он говорит, что вот они и спасли мне ногу. Эти черви съели всю грязь», - вспоминает Михаил Цейтин.

В свои 97 лет он продолжает преподавать в университете физкультуры и воспитал не один десяток чемпионов. С некоторыми из них сейчас вместе работает.

«Он учит не только упражнениям, не только каким-то движениям, очень сложным при этом. Он, прежде всего, через упражнение учит человека отношению к жизни, определенной жизненной позиции. И это самое главное, что есть у него как у педагога», - отметил чемпион СССР по акробатике Геннадий Антонов.