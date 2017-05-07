Завтра в Киеве пройдет первый полуфинал «Евровидения»: к событию город готовился в сжатые сроки. На что ушло более 40 миллионов долларов , а также как отличается обстановка в центре и на левом берегу Днепра, возле места проведения «Евровидения», — в репортаже TUT.BY.





Киев принимает у себя «Евровидение» уже во второй раз. Впервые этот конкурс проходил в столице Украины в 2005 году во Дворце спорта, а в 2017-ом пройдет в Национальном выставочном центре на другой стороне Днепра. В связи с этим изменения в Киеве случились не только в туристическом центре, но и в районе станции метро «Левобережная». В инфраструктуру конкурса город вложил около миллиарда гривен или более 40 миллионов долларов. Мы посмотрели на новые объекты и пообщались с киевлянами разных лет и статусов, чтобы понять, как меняются не только город, но и люди.





Радужная Арка дружбы народов: «Снести в рамках декоммунизации» и «Это наша история»

Первым делом идем на «Майдан Незалежности». Оттуда хорошо видна Арка дружбы народов, которую построили в 1982 году, а к Евровидению решили сделать разноцветной. Правда, довести дело до конца не удалось.





Активисты посчитали такую расцветку ЛГБТ-пропагандой, из-за чего город вынужден был остановить работы, а мэр столицы Виталий Кличко в качестве компромисса пообещал украсить оставшуюся часть арки национальным орнаментом. Но ко дню открытия «Евровидения» сделать этого не успели.





Киевлянин Никита, аспирант по специальности «Финансы и кредит», считает, что арку действительно лучше разбавить национальным орнаментом. Он не видит в ней ЛГБТ-пропаганды, но уверен, что она одинаково плохо смотрится как серой, так и разноцветной.





— Ее нужно снести и преобразовать в общественное пространство в рамках декоммунизации. И сделать красивую смотровую площадку.

А вот представитель поколения постарше не разделяет такой подход. Предприниматель Александр говорит, что с памятниками и с историей надо быть очень осторожными.





— Это наша история, и ее нельзя уничтожать ни вам, ни нам. Историю же не уберешь, убрав памятник. Даже в европейских демократических странах памятники некоторым королям ведь не демонтировали.

Новая Почтовая площадь: «Кличко — самый лучший мэр, который у нас был»

Зато представители обоих поколений сходятся в том, что Киев достаточно хорошо подготовился к «Евровидению». Например, в связи с этим событием в столице наконец открыли Почтовую площадь возле Днепра, которую реконструировали с 2012 года. Направляемся туда, чтобы понять, чем это место будет интересно в том числе белорусским туристам.













Люди здесь лежат прямо на траве, дети купаются в фонтане, а по периметру — ларьки с уличной едой. Беляшей и сосисок в тесте здесь нет, зато по низким по минским меркам ценам можно купить абсолютно разные напитки и блюда. Высокая конкуренция влияет не только на ассортимент, но и на подход к клиентам.

Например, узнав, что мы приехали на «Евровидение», продавец сразу сделала скидку на лимонад в 30%. А когда у нее не оказалось сдачи, денег не взяла и попросила принести без сдачи «когда-нибудь потом». Девушка объясняет: в Киеве каждый бизнесмен в области общепита старается наработать себе хорошую репутацию.

— Если вы говорите, что у вас ром Bacardi, то он должен быть именно Bacardi. Если у вас мохито со «Спрайтом», то это не должен быть «Севен Ап».

И если продержаться в этом высококонкурентном бизнесе не так легко, то зайти в него достаточно просто: давать взятки, говорит продавец, теперь никому не нужно.





Хвалит местную власть и работник телевидения Дмитрий.

— Наверное, Кличко лучший и самый прогрессивный из всех мэров, которые у нас были. Он в Германии пожил, многое понимает и приветствует инновации. Начали урны с подземными баками устанавливать, парков много открывается, скверов.

Если же что-то делается некачественно, то под натиском активистов город исправляет ошибки, говорит киевлянин. По его наблюдениям, власть стала более уважительной к людям.

— Когда Янукович или Азаров ехал на работу — у нас полгорода стояло, а сейчас город вообще не перекрывают. Автомобили с маячками едут в потоке.





По словам Дмитрия, того же Кличко можно встретить на улице и поговорить. Например, вчера молодой человек видел мэра в обычном спальном районе вроде нашего Зеленого Луга. Тот — просто так, не на камеры — инспектировал ремонтные работы в одном из скверов, который вообще не имеет отношения к «Евровидению».

— А такого объема укладки нового асфальта по всему городу я вообще никогда в Киеве не видел!





Подготовку же к «Евровидению» Дмитрий оценивает на четыре с плюсом. Говорит, что на это была потрачена не такая большая сумма, «учитывая «откаты» и «распил».

«Вот уже бабок срубили. Посмотрим, кто на новой машине приедет на открытие Евровидения», — смеются мужики на Почтовой набережной в разговоре с нами.

А мы едем на левый берег, где и будет проходить конкурс.





Метро возле НВЦ: «При Викторе Федоровиче все было нормально»

Работы на другом берегу предстояло больше, чем в центре. Местные смеются, что если бы не «Евровидение», станцию «Левобережная» не отремонтировали бы никогда. В ее реконструкцию город вложил около миллиона долларов, но с первой попытки сделать все качественно не получилось. После резонанса в интернете ошибки были исправлены.





На выходе из станции к месту проведения «Евровидения» нет привычных для Киева уличных торговцев. Отдельно стоящие ларьки тоже убрали. Видно, что все недавно покрашено.





Есть вопросы к озеленению. Вместо травы — перекопанная накануне земля, свежепосаженные деревья начинают увядать. Отходишь метров триста от метро — новая дорога закачивается, начинаются привычные киевские выбоины.





Под недавно покрашенным в серо-голубой цвет мостом сидит Саша. Саша говорит, что он «каменщик-плиточник-облицовщик». Но сейчас не может работать на стройке из-за болезней, поэтому раздает газеты и торгует возле метро. Правда, от «Левобережной» торговцев прогнали около двух месяцев назад. Раньше Саша продавал там бэушные вещи, сейчас — ландыши за 1,5 белорусских рубля в пересчете.

— Братан, каждый день еду в село за цветами, даже не поверишь. Вот я расписание даже купил за две гривны.





В лучшем случае Саша зарабатывает на ландышах около 25 белорусских рублей в день. Сможет ли он вернуться на привычное место после «Евровидения», пока не знает. Дело в том, что Кличко пытается бороться с нелегальной торговлей в принципе.

— При Попове (бывший мэр Киева. — TUT.BY) было лучше. Работа была. А Кличко — с чем он борется? В одном месте ларек убирает, но ларек сразу же становится в другом. А на Оболони (спальный район Киева. — TUT.BY) просто приезжает экскаватор, разбивает ларьки и оттуда воруют.



По словам Саши, недавно здесь стояло десять ларьков.

Хвалит Александр не только бывшего мэра Киева, но и предыдущего президента Украины.

— При Викторе Федоровиче [Януковиче] все было нормально. Все клянут его, а он, может, и воровал, но и людям давал заработать. И цены, и тарифы были нормальные. А они (новая власть. — TUT.BY) гребут, а я выживаю как могу.





Новая набережная: «Боюсь, это все развалится после Евровидения»

Поднимаемся к Национальному выставочному центру. Его построили в 2002 году, и и назвать это сооружение ярким вряд ли получится.









Зато рядом с ним сделали новую набережную с современными детскими площадками и лежаками. Молодая мама Галина говорит, что в общем жителям этого района благодаря «Евровидению» жить стало лучше.

— Но я боюсь, что это все развалится после «Евровидения». Люди местные тоже переживают, что потом это все закроют для местных и сделают для жителей определенных домов.

















Интересуют Галину и другие вопросы, связанные с ее районом: например, когда из него уберут бездомных собак и начнут убирать в подъездах. Поэтому работу мэра Кличко она оценивает не очень хорошо.

— Честно? Г… но. Предыдущий [мэр] хотя бы столько не обещал, не светился так и два слова мог связать.

А вот супервайзер Юрий, наоборот, хвалит бывшего боксера. Говорит, что все меняется очень быстро и качественно — и не только в локациях «Евровидения».





— Реально делают качественно и круто. Я ходил, смотрел, хотел к чему-то придраться — а и придраться даже не к чему. Такое чувство, что хотели показать, что Украина это не какая-то второсортная страна, что если она хочет — то она может. И смогли, показали.

Вечерний Крещатик: фан-зона на ступеньках мэрии, музыка и бомжи

Обратно в центр мы возвращаемся уже через другой вход станции метро. Он расположен так, что через него, по идее, не должны идти гости конкурса. Как и говорил барахольщик Саша, здесь торговцы есть — продают даже сигареты поштучно.

Но пока конкурс не начался, возле выставочного центра немноголюдно. Основная фан-зона расположена в центре Киева, прямо на главной улице — Крещатике, который перекрыли на время «Евровидения».













В фан-зоне установлена сцена, где сейчас выступают различные музыканты. Здесь также много лежаков и мест с едой и напитками. Цены достаточно низкие, нет извечной белорусской проблемы очередей на фестивалях: торговых точек и туалетов хватает всем. Непривычным для белорусов будет и то, что ступеньки мэрии — это тоже часть фан-зоны.

Более подробно об этом месте мы расскажем в следующих репортажах, а пока снова выходим на Крещатик, где жизнь продолжается и после закрытия фан-зоны в 10 вечера.



Обстановка тут отличается от привычной лишь большим количеством иностранцев, а так — все по-старому. Люди поют, танцуют и валяются на траве. На Майдане на гитаре играют «Видели ночь» Цоя, а на пятачке возле супермаркета на Бессарабке спят бомжи. Так здесь было и при Ющенко, и при Януковиче.



