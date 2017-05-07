Если вы бывали на Зыбицкой, то наверняка заметили, что выбор напитков в здешних заведениях превышает выбор закусок к ним в разы. Мы посмотрели, что из еды все же предлагают на известной тусовочной улице и вместе с владельцами точек общепита попытались разобраться, почему в некоторых заведениях вас накормят только сухариками.



Улица Зыбицкая летом. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Какую еду и почем предлагают в заведениях на Зыбицкой и Герцена

Улица Зыбицкая и прилегающие к ней сейчас насчитывает два десятка точек общепита. Полноценно поесть можно не во всех. К примеру, ничего не готовят сразу в нескольких заведениях.

В меню бара «4−4−2» только арахис и соломка, в DIY Bar только орешки. В Beercap — чипсы, несколько видов вяленого мяса, сыр и колбаски (все — 4−8 рублей), недавно стали закупать сэндвичи у поставщика, который привозит их и в Spirit bar, где также есть орешки, сухая рыба, сырная и мясная нарезки (все — 4−11 рублей). В El Pushka предлагают начос (7 рублей), такос и сэндвичи (по 9 рублей).

В нескольких других заведениях гастрономическая тема развита больше. К примеру, в Coffeberry можно подкрепиться сэндвичем (3−8 рублей) или омлетом (3 рубля), в баре «Чапскі» еда стоит от 2 до 9 рублей — это чипсы, орешки и другие закуски, а еще сэндвичи. В Mad Rabbit продают брускетты, тосты и салаты (все по 10 рублей), сыр, фрукты (7−10 рублей). В «Клумбе» хот-доги готовят сами, также предлагают несколько десертов (все 6 рублей).



Бар «Клумба», где есть только хот-доги и десерты. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

В баре «Банки-Бутылки» есть салаты (10 рублей), закуски, киши, бутерброды, десерты (все — 8−30 рублей). В Private House — снэки, фрукты, закуски (6−50 рублей), сэндвичи (8−10 рублей).

В некоторых заведениях вы точно не останетесь голодными. Другое дело, в какую сумму это вам обойдется. В «Дэпо» готовят около 40 видов блинов (от 3 до 8,50 рублей), а еще вафли, суп и салаты (все — 2−7,5 рублей). В винном баре «Хороший год» есть салаты (10−16 рублей), холодные и горячие закуски (7−55 рублей), мясные, сырные и фруктовые сеты (5−25 рублей).

В Calvin Coolige есть салат, тар-тар, бургер, паста (все — 11−25 рублей). В «Чердаке» — закуски, бургеры, супы, горячие блюда и десерты (все — 6−16 рублей). Martlet предлагают gao bao (паровую булочку с начинками) за 6 рублей и несколько горячих блюд (10−15 рублей).

В Malt&Hops подают салаты и закуски (12−26 рублей), супы (8−9,5 рублей), бургеры, блюда на гриле и горячие блюда (все — 17−45 рублей). В Don Coffe’on и «Туманы» (одни владельцы, меню общее) — супы (3−5 рублей), салаты, ризотто, паста (все — 8−20 рублей), мясо (9−50 рублей), гарниры (2−9 рублей), десерты (4−10 рублей).

«Задача баров — поить людей. Если посетителям нравится, бар выполняет свою функцию»

Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию в самих заведениях. Александр Кульбачко, совладелец винного бара «Хороший год», считает, что формат баров и не предполагает большой выбор еды.



Александр Кульбачко. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

— Как бы это ни звучало, у баров главная задача — поить людей. И если посетителей это устраивает и им хорошо, значит, бар выполняет свою функцию. С момента открытия (сентябрь 2016 года. — прим. AFISHA.TUT.BY) мы изменяли меню уже дважды, потому что поняли: люди, которые приходят к нам, хотят есть. Они приходят после работы, уставшие и голодные, и к бокалу вина хотят заказать еды.

Камнем преткновения в сложившейся ситуации он видит назначение здания на Зыбицкой, 6 (строилось оно как торгово-офисное и изначально не подразумевало наличия нужных типов канализаций, хороших вытяжек для кухни и прочего). Те владельцы, у которых было желание, сумели все организовать.

— На кухне нашего бара мы установили мощную вытяжку. Посетителям неприятно, когда в основном помещении бара чувствуются запахи, все-таки у нас не столовая. Что касается площади, то из 113 квадратных метров под кухню у нас отведено 4. Это очень мало, но больше не получается.



Винный бар «Хороший год», где кухня всего 4 квадратных метра. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Помимо кухни, в заведении общепита должно быть еще немало подсобных помещений, уборные для персонала и посетителей. Гостям в итоге остается только половина от заявленной площади. Для собственников помещений же сложившуюся ситуацию Александр называет «счастьем», имея в виду появившиеся на арендных площадках точки общепита.

— Не представляю, какие магазины должны быть на первом этаже и что они должны продавать, чтобы оно окупалось. Так что это здорово, что здесь открылись бары.

«Владельцам баров проще работать как „питейным заведениям“»

Директор Don Coffe’on и «Туманы» на Зыбицкой, 9 Вероника Шишковская рассказывает, что оба заведения изначально планировалиcь как места с полноценной кухней, поэтому помещение искали соответствующее.



Don Coffe’on и «Туманы» принадлежат одним владельцам, поэтому меню у них одинаковое. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Изначально у нас уже было две канализации, как требовал проект. И помещение под кухню тоже было. Нам оставалось сделать ремонт, поставить оборудование и обучить персонал, на что мы потратили много денег и времени.

Главной причиной отсутствия еды в других заведениях по соседству она называет нежелание владельцев заниматься этим вопросом.

— Насколько я знаю, все можно оборудовать даже в соседних зданиях. Вопрос только в том, что люди не хотят этим заниматься: им проще работать как питейные места. Мы не чувствуем какого-то преимущества над конкурентами, мы чувствуем свою значимость, потому что многие приходят к нам на завтрак и обед.

Совладелец кальянной DIY bar Алексей Жуков подтверждает, что в меню их заведения пока только орешки. Он говорит, что иногда их гости приходят с блинами из «Дэпо» — их никто не прогоняет, хотя это не совсем приветствуется. В будущем ситуацию обещают изменить.



Кальянная DIY Bar, где в меню пока только орешки. Фото: zabava.by

— Сейчас мы полностью меняем мебель, а после займемся кухней. Вероятно, что будем с кем-то сотрудничать, закупать еду, а на месте лишь разогревать. У нас нет места для кухни, помещение — 115 квадратов, из которых очень мало отведено под подсобку. Остальное — это бар и зал.

— У ваших соседей сверху, к примеру, под кухню отведено тоже немного — 4 квадратных метра.

— У нас нет даже и метра, но все в разработке, — сказал Алексей.

В баре «4−4−2» также сказали, что, как и обещали при открытии в январе , скоро в меню появятся теплые закуски.

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