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Битва за Берлин: Под Минском воссоздали бои ВОВ
08.05.2017 21:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Под Минском участники «Линии Сталина» реконструировали бои Великой Отечественной войны, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
«Когда я вижу, как люди плачут на трибунах, когда поднимается наш флаг или советская армия идет в атаку, когда видны овации людей, особенно младшего поколения, я думаю, что мы не зря это делаем», - рассказал участник реконструкции Андрей Оралин.
На импровизированное поле боя вышли полторы сотни реконструкторов, советская и немецкая техника времен Великой Отечественной. Танки и самоходки
«В живую понюхать пороха, увидеть, как сражались наши деды, отцы. Это же не кино. Это все по-настоящему фактически. Единственное - с холостыми патронами», - отметил директор по развитию и продвижению ИКК «Линия Сталина» Михаил Метла.
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