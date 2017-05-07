Битва за Берлин: Под Минском воссоздали бои ВОВ

Под Минском участники «Линии Сталина» реконструировали бои Великой Отечественной войны, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Битва за Берлин была одной из самых кровопролитных. За победу сотни тысяч советских солдат заплатили своими жизнями.

«Когда я вижу, как люди плачут на трибунах, когда поднимается наш флаг или советская армия идет в атаку, когда видны овации людей, особенно младшего поколения, я думаю, что мы не зря это делаем», - рассказал участник реконструкции Андрей Оралин.

На импровизированное поле боя вышли полторы сотни реконструкторов, советская и немецкая техника времен Великой Отечественной. Танки и самоходки восстановили реставраторы. Посмотреть на военное шоу приехали несколько тысяч зрителей.

«В живую понюхать пороха, увидеть, как сражались наши деды, отцы. Это же не кино. Это все по-настоящему фактически. Единственное - с холостыми патронами», - отметил директор по развитию и продвижению ИКК «Линия Сталина» Михаил Метла.