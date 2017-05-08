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У проходной МТЗ ко Дню Победы в полночь появилась живая надпись "Победа. С праздником"

09.05.2017 05:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Работники Минского тракторного завода встретили День Победы масштабным перфомансом-поздравлением ветеранов с этим праздником. 

За час до полуночи началось построение надписи "Победа" у проходной завода. Для ее "написания" потребовалось 160 автомобилей и тракторов. В то же время около двухсот заводчан выстроились в надпись "С праздником". Ровно по полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники-пешеходы направили вверх фонарики. 

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Историческая справка МТЗ: Минский тракторный завод начали строить через год после окончания Великой Отечественной войны – в мае 1946-го. Ранее на этом месте располагался Авиазавод №453, который возвели в 1940 году. До оккупации на нем удалось собрать 136 самолетов Як-9.
 
 
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За час до полуночи началось построение надписи "Победа" у проходной завода. Для ее "написания" потребовалось 160 автомобилей и тракторов. В то же время около двухсот...

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