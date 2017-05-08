|
У проходной МТЗ ко Дню Победы в полночь появилась живая надпись "Победа. С праздником"
09.05.2017 05:39 — Новости Общества | Tut.by
Работники Минского тракторного завода встретили День Победы масштабным перфомансом-поздравлением ветеранов с этим праздником.
За час до полуночи началось построение надписи "Победа" у проходной завода. Для ее "написания" потребовалось 160 автомобилей и тракторов. В то же время около двухсот заводчан выстроились в надпись "С праздником". Ровно по полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники-пешеходы направили вверх фонарики.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Историческая справка МТЗ: Минский тракторный завод начали строить через год после окончания Великой Отечественной войны – в мае 1946-го. Ранее на этом месте располагался Авиазавод №453, который возвели в 1940 году. До оккупации на нем удалось собрать 136 самолетов Як-9.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За час до полуночи началось построение надписи "Победа" у проходной завода. Для ее "написания" потребовалось 160 автомобилей и тракторов. В то же время около двухсот...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии