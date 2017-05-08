Беларусь празднует День Победы над немецко-фашистскими захватчиками

72-ю годовщину Великой Победы отмечают сегодня в нашей стране. В этот день запланировано много торжественных мероприятий, а вечером в Минске, а также областных и некоторых районных центрах прогремят салюты. Поздравляем своих читателей с праздником!



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Великая Отечественная война является важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 1939−1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия, нарушив договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.

Ежегодно мы вспоминаем беспримерное мужество фронтовиков и тружеников тыла, их доблесть, героизм и самопожертвование ради мира и справедливости — именно они определили спокойную и достойную жизнь для будущих поколений и служат для нас, наследников Великой Победы, мерилом духовного величия, нравственности и патриотизма.

С поздравлениями на днях выступил президент Александр Лукашенко:

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Победы. В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны 72 года назад советскими войсками и их союзниками был разгромлен нацизм, пресечена его бесчеловечная агрессия. В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков, как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта.

Дорогие ветераны, честь вам и слава! Мы будем вечно помнить имена миллионов бойцов и тружеников тыла, отстоявших свободу любимой Родины!

Беспримерный героизм советского народа вдохновляет нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз.

В этот поистине всенародный праздник желаю всем здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над родной Беларусью".

Напоминаем, что парад военной техники в этом году проводить не будут. Наиболее массовыми из мероприятий, которые пройдут в белорусской столице 9 мая, станут вечерний гала-концерт и праздничный салют. Главным местом проведения городского праздника станет площадка у Дворца спорта.

Днем 9 мая состоится возложение венков и цветов к монументу Победы. Милиция предупреждает: пропуск граждан к месту проведения утренних акций на площади Победы будет осуществляться через 8 контрольно-пропускных пунктов и 18 пунктов пропуска. Выход на ст.м. «Площадь Победы» будет организован только в сторону пр. Машерова. При значительном скоплении людей поезда на станции останавливаться и вовсе не будут.

Здесь вы найдете всю информацию о том, как отпразднуют День Победы Могилев , Гродно , Брест , Витебск и Гомель .