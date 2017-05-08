Дипломаты решают судьбу белоруса, устроившего дебош на курорте в Египте

Гражданин Беларуси ждет депортации из Египта за пьяный дебош.

По информации телеканала ОНТ , прозвучавшей в программе «Наши новости», мужчина отправился на отдых в Хургаду вместе с женой и ребенком из Минска. И уже в самолете стал налегать на алкоголь. По прибытию в отель сразу же устроил жене в лобби-баре скандал с рукоприкладством, а также разбил окна в отеле. Его арестовали и до утра продержали в полицейском участке.

Вернувшись в отель, белорус ворвался в ресторан, схватил металлические решетки для гриля и ранил ими себя. Сейчас он в больнице.

МИД Беларуси поддерживает контакты с властями Египта для разрешения ситуации. Белорус ожидает депортации.

«Cлучай, пожалуй, не самый простой, не бытовой, — сказал в интервью ОНТ официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. — Такие хулиганские проявления не сходят с рук ни у нас в Беларуси, ни на отдыхе в далеких экзотических странах. Надо помнить, что и здесь, и там необходимо соблюдать законы, а в странах, где исповедуется исламская религия, еще необходимо помнить о том, что целесообразно не потреблять алкоголь».