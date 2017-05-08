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Дипломаты решают судьбу белоруса, устроившего дебош на курорте в Египте
09.05.2017 00:20 — Новости Общества | Tut.by
Гражданин Беларуси ждет депортации из Египта за пьяный дебош.
По информации
Вернувшись в отель, белорус ворвался в ресторан, схватил металлические решетки для гриля и ранил ими себя. Сейчас он в больнице.
МИД Беларуси поддерживает контакты с властями Египта для разрешения ситуации. Белорус ожидает депортации.
«Cлучай, пожалуй, не самый простой, не бытовой, — сказал в интервью ОНТ официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. — Такие хулиганские проявления не сходят с рук ни у нас в Беларуси, ни на отдыхе в далеких экзотических странах. Надо помнить, что и здесь, и там необходимо соблюдать законы, а в странах, где исповедуется исламская религия, еще необходимо помнить о том, что целесообразно не потреблять алкоголь».
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Гражданин Беларуси ждет депортации из Египта за пьяный дебош.
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