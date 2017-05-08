День Победы в Гродно: как отметят 9 Мая в областном центре

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Гродно — в специальном обзоре Sputnik.

Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Гродно уже в минувшую субботу, а кульминацией их станут несколько мероприятий во вторник.

Так, 9 мая в парке имени Жилибера пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Начало мероприятия — в 09:00.



© Sputnik / Виктор Толочко День Победы: как белорусы отметят 9 Мая

С 12:00 до 19:00 в том же парке пройдет концертная программа с детскими коллективами, спортивно-развлекательной программой и показательными выступлениями спецназа.

На Кургане Славы с 10:30 по 13:00 состоятся митинг, шествие памяти и показательные выступления войск Западного оперативного командования на территории "Рубеж имени Д. М. Карбышева". Можно будет здесь попробовать и блюда полевых кухонь.

Вечером на площадке продолжится концерт — например, собравшимся предложат вместе спеть легендарные "Катюшу" и "День Победы". Праздничный салют в Гродно можно будет наблюдать в 23:00.