День Победы в Могилеве: как отметят 9 Мая в областном центре

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Могилеве— в специальном обзоре Sputnik.

Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции, белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Могилеве еще в первые дни мая, а кульминацией их станут несколько мероприятий во вторник.

Начнутся мероприятия во вторник с проведения международной акции "Бессмертный полк" — могилевчане выйдут с портретами воевавших родственников и пройдут по центру областного центра. Сбор участников "Бессмертного полка" пройдет на площади Ленина с 08:30 до 09:00.

С 09:45 на площади Ленина пройдет торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а с 10:00 отсюда пройдут парадом ветераны до площади Славы.

У городского парка и ратуши днем состоятся праздничные концертные программы. Главная программа пройдет вечером у городской ратуши — концерт "Весна Победы над Днепром".

Завершатся мероприятия в Могилеве праздничным салютом в 23:00.