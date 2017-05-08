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День Победы в Могилеве: как отметят 9 Мая в областном центре

09.05.2017 08:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Могилеве— в специальном обзоре Sputnik.

Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции, белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Могилеве еще в первые дни мая, а кульминацией их станут несколько мероприятий во вторник.

День Победы в Могилеве: как отметят 9 Мая в областном центре
© Sputnik / Виктор Толочко
День Победы в Гомеле: как отметят 9 Мая в областном центре

Начнутся мероприятия во вторник с проведения международной акции "Бессмертный полк" — могилевчане выйдут с портретами воевавших родственников и пройдут по центру областного центра. Сбор участников "Бессмертного полка" пройдет на площади Ленина с 08:30 до 09:00.

С 09:45 на площади Ленина пройдет торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, а с 10:00 отсюда пройдут парадом ветераны до площади Славы.

У городского парка и ратуши днем состоятся праздничные концертные программы. Главная программа пройдет вечером у городской ратуши — концерт "Весна Победы над Днепром".

Завершатся мероприятия в Могилеве праздничным салютом в 23:00.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Праздничные мероприятия в Могилеве в честь Дня Победы начались еще в первых числах мая, однако главные события назначены на вторник.

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