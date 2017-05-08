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День Победы в Витебске: как отметят 9 Мая в областном центре
09.05.2017 08:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Витебске — в специальном обзоре Sputnik.
Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.
Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Витебске еще в минувшую субботу, но главные, конечно же, пройдут во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
С 09:00 на площади Победы в Витебске запланировано праздничное шествие и возложение цветов к монументу. С 10:00 до 14:00 в Витебске пройдет концерт "Спасибо героям за мирное небо!".
Вечером 9 мая в областном центре пройдет концерт "Песни Победы" — идти к нему нужно со стороны Московского проспекта. Сам же концерт запланирован с 20:30 до 23:00.
Завершатся мероприятия в Витебске праздничным салютом в 23:00 — его посмотреть можно у монумента на площади Победы.
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Основные праздничные мероприятия ко Дню Победы в Витебске пройдут именно во вторник, хотя праздновать начали еще с субботы.
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