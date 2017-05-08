День Победы в Витебске: как отметят 9 Мая в областном центре

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Витебске — в специальном обзоре Sputnik.

Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Витебске еще в минувшую субботу, но главные, конечно же, пройдут во вторник.



© Sputnik / Виктор Толочко В Минске 9 мая на площади Победы пройдет 3D-шоу

С 09:00 на площади Победы в Витебске запланировано праздничное шествие и возложение цветов к монументу. С 10:00 до 14:00 в Витебске пройдет концерт "Спасибо героям за мирное небо!".

Вечером 9 мая в областном центре пройдет концерт "Песни Победы" — идти к нему нужно со стороны Московского проспекта. Сам же концерт запланирован с 20:30 до 23:00.

Завершатся мероприятия в Витебске праздничным салютом в 23:00 — его посмотреть можно у монумента на площади Победы.