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День Победы в Витебске: как отметят 9 Мая в областном центре

09.05.2017 08:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Витебске — в специальном обзоре Sputnik.

Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Витебске еще в минувшую субботу, но главные, конечно же, пройдут во вторник.

День Победы в Витебске: как отметят 9 Мая в областном центре
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске 9 мая на площади Победы пройдет 3D-шоу

С 09:00 на площади Победы в Витебске запланировано праздничное шествие и возложение цветов к монументу. С 10:00 до 14:00 в Витебске пройдет концерт "Спасибо героям за мирное небо!".

Вечером 9 мая в областном центре пройдет концерт "Песни Победы" — идти к нему нужно со стороны Московского проспекта. Сам же концерт запланирован с 20:30 до 23:00.

Завершатся мероприятия в Витебске праздничным салютом в 23:00 — его посмотреть можно у монумента на площади Победы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Основные праздничные мероприятия ко Дню Победы в Витебске пройдут именно во вторник, хотя праздновать начали еще с субботы.

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