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В православных храмах 9 мая одновременно зазвонят колокола
09.05.2017 08:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая — Sputnik. Колокольный звон в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, прозвучит сегодня во всех православных храмах Беларуси, сообщили Sputnik в Белоруской православной церкви.
© Sputnik / Виктор Толочко
"9 мая в День Победы во всех церквях нашей страны в 12:00 зазвонят колокола в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны", — сказали священнослужители.
По их словам, вначале прозвучит погребальный перебор — это звон каждого колокола, от самого малого до самого большого, потом все колокола зазвучат одновременно, после чего раздастся большой победный перезвон.
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© Sputnik / Дмитрий Босак.
В БПЦ также сообщили, что во всех православных храмах 9 мая в День Победы совершается особое ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы ВОВ 1941-1945 годов.
Как сообщили Sputnik в Римско-католической церкви в Беларуси, 9 мая католики возносят поминальные молитвы о тех, кто защищал Родину и погиб во время ВОВ. "Также мы молимся и за ветеранов, которые еще живы", — сказали священнослужители.
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В Мусульманском религиозном объединении в Беларуси Sputnik сообщили, что белорусские мусульмане неизменно 9 мая молятся за погибших в годы Великой Отечественной войны.
"На утреннем намазе в мечетях будут молиться за воинов, защищавших нашу Родину, за ветеранов", — сказали собеседники агентства.
Как отметили в иудейских общинах Минска, "каждый год 9 мая во всех синагогах Беларуси во время утренней молитвы иудеи вспоминают погибших во время ВОВ, всех, кто защищал людей от фашизма".
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Христиане, иудеи и мусульмане Беларуси 9 мая вознесут молитвы в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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