День Победы в Бресте: как отметят 9 Мая в областном центре

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Бресте — в специальном обзоре Sputnik.

Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Бресте еще в минувшую субботу, а кульминацией их станут несколько мероприятий во вторник.

Так, в 09:00 утра в центре города объявлено построение колонны участников акции "Бессмертный полк" — она пройдет в Бресте уже во второй раз, главной локацией для участников акции станет Брестская крепость.

Концертная программа 9 мая запланирована в мемориальном комплексе с 12:00 до 15:00. Здесь выступят творческие коллективы, духовой оркестр Бреста и гости из России — кадеты Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Федора Кузьмина.

Для молодежи в парке Воинов-Интернационалистов с 19:00 до половины десятого вечера пройдет дискотека.

Завершатся мероприятия в Бресте праздничным салютом в 22:00.