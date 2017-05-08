День Победы в Гомеле: как отметят 9 Мая в областном центре

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Гомеле — в специальном обзоре Sputnik.



© Sputnik Иван Руднев "Белтелеком" разрешил ветеранам один день бесплатно звонить по Беларуси

Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции, белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Гомеле с начала месяца, а кульминацией их станут митинг, шествие и концерт во вторник.

В 10:30 по улице Советской пройдет "Парад победителей" — шествие с участием гомельчан, ветеранов и чиновников.

В 14:15 на Аллее Героев планируется торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов. В 20:30 здесь же пройдет акция "Гомель помнит" — аналог российского "Бессмертного полка".

С 15:00 в Гомеле начнется подготовленный "Гомельским областным общественно-культурным центром" праздничный концерт, посвященный Победе.

Также 9 мая в Гомеле будут работать концертные площадки во всех районах города, а все желающие смогут познакомиться не только с историей и наследием Великой Отечественной войны, но и отведать блюда полевой кухни.

Праздничный салют 9 мая в Гомеле запустят в 23:00.