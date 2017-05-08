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День Победы в Гомеле: как отметят 9 Мая в областном центре

09.05.2017 07:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мая — Sputnik. Программа мероприятий в честь Дня Победы в Гомеле — в специальном обзоре Sputnik.

День Победы в Гомеле: как отметят 9 Мая в областном центре
© Sputnik Иван Руднев
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Беларусь празднует 9 мая День Победы — 72 года назад СССР победил в войне с фашистской Германией. По традиции, белорусы массово празднуют День Победы, ведь война затронула практически каждую семью.

Праздничные мероприятия в честь 9 Мая стартовали в Гомеле с начала месяца, а кульминацией их станут митинг, шествие и концерт во вторник.

В 10:30 по улице Советской пройдет "Парад победителей" — шествие с участием гомельчан, ветеранов и чиновников.

В 14:15 на Аллее Героев планируется торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов. В 20:30 здесь же пройдет акция "Гомель помнит" — аналог российского "Бессмертного полка".

С 15:00 в Гомеле начнется подготовленный "Гомельским областным общественно-культурным центром" праздничный концерт, посвященный Победе.

Также 9 мая в Гомеле будут работать концертные площадки во всех районах города, а все желающие смогут познакомиться не только с историей и наследием Великой Отечественной войны, но и отведать блюда полевой кухни.

Праздничный салют 9 мая в Гомеле запустят в 23:00.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Разные мероприятия ко Дню Победы проходили в областном центре с начала мая.

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