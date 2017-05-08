Дом просвещения, художественная студия и Дулаг-121. Жизнь гомельчан во время нацистской оккупации

19 августа 1941 года вермахт вошел в Гомель. Воспоминания жителей об этом мало отличаются от советских фильмов — немцы с закатанными рукавами шли по пригородным улицам, били прикладами стекла и кричали: «Матка, яйца, млеко». Тем не менее, жизнь в оккупированном городе продолжалась. Какими же были реалии жизни гомельчан при нацистской администрации?





К 1943 году в Гомеле действовало 8 школ, планировалось открыть гимназию и учительскую семинарию. Как вспоминают очевидцы, в школах сначала даже учили по старым советским учебникам, только портреты большевистских лидеров вырезали или замазывали чернилами. Во многих школах остались старые педагогические кадры. Бывший ученик нынешней школы № 27 рассказывал автору, как их директор, побывав на семинаре в Германии, повесил у себя в кабинете портрет Адольфа Гитлера.



Красная Армия покидает Гомель. Август 1941 года

Были вновь открыты ясли для детей — что бы их матери могли работать на фабриках на нужды нацистской Германии.

В Гомеле были восстановлены дореволюционные названия улиц — Румянцевская, Замковая, парку Луначарского вернули имя князя Паскевича. Бывший белогвардеец Антон Яремчук, служивший в итальянском экспедиционном корпусе, даже утверждает, что в 1943 году некая «княгиня» из рода Паскевичей якобы посещала фамильный дворец в Гомеле.



Немцы в Гомеле

Уже через неделю после занятия Гомеля немцы организовали вспомогательную полицию из местных, в которой были установлены царские должности и звания. «Полиция не наказывает, а воспитывает население!» — заявляли ее «пиарщики».

На службу в полицию шли по разным мотивам. Так, сестру жителя «Залинии» Позднякова убило советской авиабомбой. На могиле убитой он поклялся отомстить «большевистским бандитам». И «мстил», как немецкий доброволец участвуя в расстрелах евреев. Кстати, после освобождения Гомеля его как несовершеннолетнего не тронули. В последующем он даже стал членом партии…

К 1942 году, когда «блицкриг» провалился и стало ясно, что одним только террором и принуждением добиться покорности советского населения не удастся, нацисты стали налаживать на оккупированных территориях свою пресловутую пропагандистскую машину. Новый, 1942 год новая власть предлагала встречать с энтузиазмом. «Весело, радостно, свободно будет отмечать новый год молодежь нашего района. Будут устроены елки, танцы, игры. Елки будут оформлены на тему: «Великая Германия освободила нас от жидов и коммунистов» — писала газета «Новае жыцце» Лельчицкой районной управы. Тут же говорилось про то, что «националистическая Германия и ее вождь Великий Адольф Гитлер» принесут вскоре полное «национальное и социальное освобождение, процветание и благосостояние». Под эгидой «Третьего Рейха» было даже обещано завершение всех войн и «взаимной резни народов».

Еще один «праздник» отмечался торжественно — «День начала освободительной войны» 22 июня. В этот день в Гомеле служили молебны за «победу германского оружия в войне за Новую Европу». На посвященных «освобождению» концертах охотно выступали местные артистические звезды. «Речицкая эстрадная группа» Д.А. Мироненко гастролировала по всей Гомельской области.





Немецкая администрация открыла в Гомеле художественную студию, отреставрировала часовню-усыпальницу Паскевичей и открыла Петропавловский собор. Этими работами занимался художник Малец и архитектор Кириллов. Работы Мальца, выпускника студии Врубеля, хранятся сегодня в фондах ГИКУ «Гомельский дворцово-парковый ансамбль». Сам Малец был после войны осужден, потом вернулся в Гомель. Похоронен на Новобелицком кладбище, могила сохранилась.

Работал и кинематограф. В кинотеатре «Луч» демонстрировали немецкие фильмы «Еврей Зюсс» и «Эскадрилья Лютцов», крутили пропагандистскую хронику производства «Дойче Вохеншау».

Летом 1943 года на Замковой, на базе библиотеки имени Герцена и других библиотек и частных собраний, был открыт «Дом народного просвещения». При нем был создан краеведческий уголок, на базе которого в будущем планировалось образование музея. Можно только догадываться, каковой могла быть его экспозиция. Скорее всего, идеологическая обслуга оккупантов возвела бы родословную радимичей к древнегерманским племенам, восстановила бы культ царей и Паскевичей, а захватническую войну назвала бы «Великой Освободительной». «Специалистов» хватало. Например, некий В. Угрюмов в «Новом пути» говорил о тесных «узах дружбы, связывающей Россию и Германию со времен Петра Великого» и призывал к «войне Новой России против Советского Союза».





Безусловно, целью всех этих и подобных мероприятий было одурачивание населения оккупированного Гомеля, внушение ему любви и благодарности к «Великой Германии» — вместо справедливой ненависти к жестоким поработителям.

Смерть по списку

Надо сказать правду — накануне оккупации далеко не все в Гомеле верили в жесткость нацистов, считая это партийной пропагандой. Некоторым казалось, что «цивилизованные германцы» будут также «корректны», как в 1918 году. Поэтому не все гомельчане хотели эвакуироваться, и даже часть еврейского населения осталась. Вскоре, загнанные в гетто, они горько пожалели об этом.

Немцы, воспитанные на идеях расового превосходства, теперь были другие. Прежде всего, занялись выявлением «коммунистов и комиссаров». Одна из первых трагедий разыгралась в Прудке. Группа участников полка народного ополчения осталась в Гомеле. По некоторым данным — для подпольной работы, по другим — просто разошлись по домам. Вскоре немцы согнали всех жителей Прудка в здание клуба. По списку вывели из толпы бывших ополченцев, остальных отпустили по домам. Вскоре все арестованные были расстреляны в низине возле кладбища. Среди них были отец и сын Иван и Владимир Винокуровы. Очевидцы рассказывали — сын погиб не сразу. Раненный, он еще смог доползти до тела отца и умер рядом с ним.

Расстрельная команда почему-то в тот раз работала плохо — еще один из ополченцев, Василий Кравцов, остался в живых. С наступлением темноты выбрался из могильной ямы и добрался до дома. Но чуда не случилось — вскоре немцы нагрянули к нему во двор. Как говорят сельчане, они сказали: «У нас два раза не расстреливают, но ваш пан все пишет и пишет…» Намекая тем самым на некого «пана», строчившего доносы. И убили раненного прямо на его собственном огороде.

По другой версии, всех ополченцев выдала Анна П., жена председателя совхоза. «Нюрка», как звали ее по уличному, служила поварихой в полку народного ополчения. И будто бы имела адреса всех прудковских бойцов, по которым развозила продукты. До войны Анна была общественной активисткой. Но женщина темная, «Нюрка» вошла в историю тем, что на одном официальном съезде в Москве начала свое выступление со слов: «Слава тебе, господи, советскому правительству…»

Рыночный «национал-социализм»

Издававшаяся в Гомеле газета «Новый путь» некоторыми своими страницами напоминает перестроечную прессу. Здесь много пишут о репрессиях Сталина и НКВД, возвеличивают царскую Россию, а также говорят о «раскрепощении предпринимательства». Гомельский «Новый путь» превозносил премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и его реформы.





Местная пресса с восторгом писала, например, об «освобожденных гончарах Стрешина», избавленных ныне от еврейской конкуренции. Характерно, что пропагандистские материалы, издававшиеся в самой Германии, были запрещены к распространению на оккупированных территориях. Очевидно, чтобы их население не сразу узнало, что все оно поголовно причисляется к неполноценным «недочеловекам». Наоборот, ему очень смутно, но обещали свое место в «Новой Европе».





Экономические свободы также оставались больше на бумаге. Оккупанты обложили все население непомерными налогами, сборами и трудовой повинностью. Так, Германское Районное Земельное Управление наложило на каждую корову Гомеля во 2-м квартале 43-го года обязанность сдать для «фатерлянда» по 100 литров молока. В случае невыполнения плана по молокосдаче крайсландвирт Нарри грозил изъятием буренок в пользу рейха.

Немцы снабжали отобранными продуктами и своих местных помощников. Так, согласно архивным документам, в марте 1944 года служащим в 3-м полицейском батальоне выдавался сыр голландский, сыр консервный, рыбные консервы, мармелад, конфеты, водка, сигареты, мясо свежее и даже — мед. Правда, все в небольшом количестве.

Горожане же вынуждены были приобретать хлеб по карточкам. С чисто немецкой пунктуальностью до них доводилось, что не получившие месячные карточки вовремя право на них теряли. Квартплата взималась также неумолимо — не позже 30-го числа каждого истекшего месяца, после чего начислялась пеня в размере 10 процентов. Через три месяца должника выселяли на улицу. Но это еще что! Верхом немецкого «нового порядка» в Гомеле был привод в полицию за просроченную в библиотеке книгу!

Самой тяжелой повинностью была отправка на работы в Германию. Гомельчанка Марта Лысенкова рассказывала автору, как она получила такую повестку. Тогда знакомая ей посоветовала ей пойти в оранжерею в парке и попросить там растение агаву. Затем следовало сильно расцарапать кожу и натереться этим растением. Марта попросила свою подругу помочь ей разодрать кожу, но та ей сказала: «Я не могу тебе сделать больно…». Девушка явилась на немецкую «биржу», так и не сумев стимулировать кожное заболевание. Биржа находилась на улице Замковой, на первом этаже весело играл духовой оркестр, а на втором этаже уже кричали и прощались с балкона те, кого медкомиссия признала годными к работе.

Марта и другие были помещены в грязные бараки рядом с «Дулагом-121» на площади Восстания. В ожидании отправки в Германию их гоняли копать окопы за город. И каждый раз, проходя мимо дома своего дяди в Старой Волотове, девушка думала о побеге. Но кругом был немецкий конвой с овчарками. Однажды она увидела на улице свою мать. И это придало Марте сил — она смогла проскользнуть мимо конвоя и бросилась в руины. Пройдя несколько разрушенных кварталов, попросилась у встречной женщины спрятать ее. «Иди в сарай, там я за тебя отвечать не буду…». С наступлением темноты Марта, грязная и оборванная, пришла к себе домой. Над ее пустой кроватью стояла бабушка и тихо плакала…

Ездившие на «программы» в Германию местные чиновники выступали в роли зазывал. Так, начальник отдела просвещения Куликов в «Доме народного просвещения» в июле 1943 года рассказывал о высоком уровне жизни в Германии и о том, какими «нарядными и красивыми» он встретил работающих там на фабрике «русских девушек». Не скупился «Новый путь» и на похвалу новым «отцам города»: «Во время своей работы бургомистром Гомеля г-н Соболев добился значительных успехов в деле восстановления хозяйственно-культурной жизни города».





Бытовая оккупация

Мои родственники пережили немецкую оккупацию в Гомеле. Уже 19 августа в дом моего прадеда Ивана Рябченко в Прудке на улице Ленина (ныне — Крупской) зашли немецкие солдаты. Они бесцеремонно взяли со стола банку грушевого варенья и тут же принялись его есть. Муж моей двоюродной бабушки, Александр Задков, попытался было объяснить солдатам — варенье для детей. «Я, я, киндер, киндер», — кивали головами немцы, продолжая пожирать варенье. Сладостями дело не ограничилось — вскоре всю мою родню выгнали из дома, который заняли немцы. Жить пришлось в бане, стоявшей в огороде.

Моя бабушка Лидия Косарева жила на улице Песина. В корпусе пединститута им. Чкалова на этой улице немцы поместили пленных красноармейцев. Бабушка тайком передавала нашим пленным, страдавшим от голода и жажды, воду и яблоки. Но кто-то донес. И через несколько дней в двери дома загрохотали прикладами немцы: «Вассер, апфель?». По счастью, дома никого не было. Соседи предупредили — и бабушка с сыном и месячной дочкой на руках перебралась в Прудок.

Уже через несколько дней моего дядю Олега Косарева, которому тогда было 14 лет, военный вермахта остановил на улице. Подросток ответил ему на хорошем немецком. «Юде?» — сразу вытянул палец немец. По мнению нациста, лишь носитель языка идиш мог свободно изъясняться по-немецки. Только вмешательство соседки, убедившей оккупанта, что мальчик из хорошей православной семьи, спасло моего дядю от неприятностей.

Два последующих года жизнь проходила в ожидании таких вот сюрпризов. За нарушение комендантского часа или светомаскировки следовало заключение в концлагерь. За приближение к железнодорожному полотну на расстояние 100 метров следовал немедленный расстрел. Больше всего бабушка боялась, что старшего заберут в «Русскую освободительную армию» — Восточный запасной полк «власовцев» стоял в Гомеле. Незадолго до освобождения Гомеля в 1943 году немцы должны были провести облаву, насильственно мобилизуя молодежь в РОА. Знакомый полицай предупредил семью об этом, и дядю Олега благополучно укрыли у родственников в Старом Селе.

Наличие собственного огорода как-то позволяло выживать. Но временами с продуктами было так туго, что варили и ели кленовые листья.

В Гомеле только для гражданского населения было создано три концлагеря, не считая тюрьмы, камер предварительного заключения, четырех гетто и лагеря для военнопленных «Дулаг-121». В них было расстреляно и замучено около 100 тысяч человек, что было сопоставимо с населением довоенного Гомеля. В начале войны, когда немцы еще отпускали военнопленных, моя бабушка вывела из лагеря красноармейца под видом своего мужа.



Могила ополченцев в Прудке

День рождения со слезами на глазах

Конечно, никакая оккупация не могла отменить обычной человеческой жизни. Люди влюблялись, женились, рожали детей. Ходили на рыбалку и выращивали цветы. Газета «Новый путь» в 1943 году сообщает о браке Василия Каленникова, жителя Новобелицы, 1924 года рождения. А в скором времени представитель той же фамилии, Герой Советского Союза, майор Иван Каленников со своей танковой бригадой одним из первых войдет в Берлин. Его отец, подпольщик Емельян Каленников будет зверски замучен оккупантами, но не выдаст никого из своих товарищей.

Людмиле Синицкой в 1941 году исполнилось одиннадцать лет. Накануне войны умерла ее мать, отец ушел на фронт. Когда началась эвакуация, девочку забрали родственники. Но не территории России она потерялась. Одна пошла назад в Гомель, пешком, питаясь чем придется. В дороге встретила такую же одинокую девочку. Очередной раз попав по бомбежку, забежали в дом. «Давай уйдем отсюда», — вдруг сказала Люда, почувствовав нехорошее. Но подружка не захотела выходить под бомбежку. Люда выскочила. Через полминуты в дом попала авиационная бомба…

Девочка все же добралась до родительского дома в «Залинии». Встретила старшую сестру, которую в семье все звали Мура. Сестра кормила Люду, но часто уходила из дома. В один из дней она не пришла. Немцы схватили Муру и повесили на центральной площади вместе с группой других молодых подпольщиков. Девочка осталась одна, жила за счет помощи соседей. Сильная тогда среди людей была традиция взаимопомощи, взаимовыручки помогала и выживать, и побеждать в той войне… На улице Островского оккупацию встретили по-разному — одни пошли в полицию, другие укрывали у себя евреев. В церквях служили за дарование «победы германскому оружию», а живший здесь же священник помогал подпольщикам.

У соседей на постое стоял немецкий офицер. Он называл всех «швайн» и справлял естественную нужду прямо в доме, заставляя потом хозяйку убирать экскременты с пола. И не только потому, что не мог привыкнуть к туалету типа «сортир». Просто для него хозяева были не совсем людьми, а их дом — чем-то вроде хлева…

Один раз Люда случайно вышла на улицу, когда по ней проезжал с кортежем крупный немецкий чин. Появляться в такое время было нельзя — охрана с мотоциклов стреляла без предупреждения, даже по уличным собакам. Автоматная очередь грозила и ей, но стоявший в оцеплении немецкий военный схватил девочку и рывком перебросил через забор. Немцы тоже бывали разные…

Потом пришла Красная Армия. В одну из ночей Люда проснулась от страшного шума на улице. Девочка съежилась от страха — неужели опять вернулись фашисты, снова — война? Выглянула на улицу. Соседи крикнули: «Люда, Победа!» В этот день, 9 мая 1945 года, у Люды Синицкой был день рождения. Вскоре с фронта вернулся отец…