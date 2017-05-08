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В Беларуси проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны
09.05.2017 09:20 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным на 1 апреля 2017 года, проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 7 тыс. инвалидов и участников войны. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты. В Минске живут два Героя Советского Союза. Кустов Иван Ильич получил это высокое звание в 1945 году. Участник Великой Отечественной войны Мичурин Василий Сергеевич награжден золотой звездой в 1940 году за проявленный героизм в войне с Финляндией. На 1 апреля нынешнего года в республике насчитывалось 3,1 тыс. человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, а также менее 200 - работавших на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей судов, интернированных в начале ВОВ в портах других государств. В Беларуси проживают 44 человека, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах. В стране живут почти 500 человек, которые работали на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады и награждены медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда". В республике насчитывается более 700 инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями. Членами семей погибших воинов и партизан являются 732 человека. Бывшими узниками фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания признаны 17,7 тыс. жителей республики.Забота о ветеранах войны была и остается одним из приоритетов государственной социальной политики. Ветеранам предоставляются льготы по бесплатному обеспечению лекарственными средствами, зубопротезированию, обеспечению техническими средствами социальной реабилитации, санаторно-курортному лечению, проезду на всех видах городского пассажирского транспорта и др. Ветеранам Великой Отечественной войны установлены повышения к пенсии. Пожилые люди получают и возрастные бонусы. Кроме того, тем, кто старше 80 лет, устанавливается надбавка на уход. Дополнительную материальную помощь выделяют из средств Фонда социальной защиты населения и местных бюджетов. Всесторонний подход в решении проблем пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов предусмотрен мероприятиями Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Участие в их реализации принимают министерства, облисполкомы и Минский горисполком, Белорусское общественное объединение ветеранов и другие общественные объединения. В республике постоянно проводятся обследования условий жизни пожилых людей и ветеранов, по результатам которых нуждающимся оказывается необходимая помощь. Так, в первом квартале текущего года помощь в ремонте квартир, домов, надворных построек, печей, электропроводок, сантехнического, газового, электротехнического оборудования, установке пожарных извещателей оказана 1,2 тыс. ветеранам ВОВ на сумму Br3,9 тыс. Из средств государственного социального страхования выделена материальная помощь 70 ветеранам войны на сумму Br7,7 тыс., из средств местных бюджетов - 2,2 тыс. ветеранов ВОВ на сумму B284,3 тыс. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов проживают 119 ветеранов Великой Отечественной войны. В этих государственных учреждениях соцобслуживания организован круглосуточный уход, оказывается необходимая медицинская помощь, отпускаются физиотерапевтические процедуры, проводятся занятия по лечебной физкультуре, работают стоматологические кабинеты. По-прежнему востребованной формой социального обслуживания остается предоставление соцуслуг на дому.Все ветераны Великой Отечественной войны проходят комплексный медицинский осмотр. Для них разрабатываются индивидуальные программы медицинской реабилитации, регламентирующие мероприятия медицинского, лекарственного, санаторно-курортного обеспечения, санации полости рта, зубо- и слухопротезирования.Правовой статус и меры социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны определены законами Республики Беларусь "О статусе Героев Беларуси, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы", "О ветеранах", "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан", другими нормативными правовыми актами.-0-
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В Минске живут два Героя Советского Союза. Кустов Иван Ильич получил это высокое звание в 1945 году. Участник Великой Отечественной войны Мичурин Василий Сергеевич...
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