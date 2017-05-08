Путевки в Турцию были разыграны в 30-м туре игры "Удача в придачу!" В каждом туре – новая страна удачи! Открывай мир с "Евроопт"!"Евроопт" стирает все границы и открывает перед своими покупателями целый мир новых возможностей! Любой участник игры "Удача в придачу!" может выиграть не только квартиру в столице и автомобиль, но и путешествие своей мечты. И первые туристы от "Евроопта", выигравшие 40 путевок на двоих в юбилейном, 30-м туре игры "Удача в придачу!", сегодня уже улетели в Турцию.Следующую неделю - с 9 по 16 мая - эти 80 счастливчиков проведут в роскошном пятизвездочном отеле Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa 5* на берегу Средиземного моря в регионе Кемер! Только представьте - огромная территория, собственный пляж длиной почти в километр, 14 бассейнов, аквапарк, исторические места в экскурсионной доступности... И, разумеется, "все включено"! Это будет по-настоящему незабываемое путешествие!Первые 80 туристов от "Евроопта" проведут незабываемую неделю в роскошном пятизвездочном отеле Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa 5* на берегу Средиземного моря. И "все включено"!Конечно, эмоции у первых туристов от "Евроопт" зашкаливали, и они с радостью поделились своими ожиданиями от отдыха."Этот выигрыш для меня - какое-то благословение! Так хотелось на отдых, а не получалось по финансовым соображениям. И у дочки заветная мечта побывать за границей, - признается операционная сестра 10-й городской клинической больницы Минска 53-летняя Алла Кухаревич, которая летит отдыхать со своей дочкой-студенткой. - Уже про отель всю информацию в интернете изучили, даже видео посмотрели и отзывы почитали - все нравится! Планируем и позагорать, и на экскурсии съездить, и даже шопингом немножко заняться. Одним словом, надеемся на приятный отдых!"Алла Кухаревич: "Этот выигрыш для меня - какое-то благословение! Так хотелось на отдых!" Кстати, сотрудники больницы, где работает победительница, уже выиграли машину и квартиру! Кстати, в больнице, где трудится победительница, это далеко не первый выигрыш в игре "Удача в придачу!". Сотрудницам этого учреждения уже удалось выиграть машину, а в 27-м туре - квартиру! А сама Алла Кухаревич, помимо путевки в Турцию, выиграла еще и несколько денежных призов. Так что, если хотите добавить в свою жизнь немного удачи, устраивайтесь на работу в клинику №10!Следующие туристы от "Евроопт" - супруги Орловы - в Турцию отправляются вместе со своим 9-месячным малышом - для детей до 2 лет проживание в отеле бесплатное. Кристина Орлова до декрета работала бухгалтером, а ее супруг Дмитрий трудится в ИТ-компании. "Мы уже три года не ездили отдыхать на море, так что даже просто полежать на пляже и посмотреть на волны, подышать морским воздухом, сосновым лесом - нам уже будет достаточно для счастья. И для ребеночка будет полезна такая атмосфера, - радуется 28-летняя победительница. - Не ожидали вообще такого подарка, никогда ничего не выигрывали, поэтому до сих пор не верим в свое счастье! И в Турции ни разу не отдыхали… Так что для нас все в новинку!"Кристина и Дмитрий Орловы в Турцию отправились с малышом: "Мы уже три года не ездили отдыхать на море – до сих пор не верим в свое счастье!""Мы не очень удачливые, но тут нам повезло! - не скрывает эмоций 55-летняя Зоя Лапанович из Солигорска, которая проведет эту неделю вместе с мужем в одном из лучших отелей Турции на берегу моря. Всю жизнь супруги трудились на нелегкой работе - Зоя Васильевна в жилищно-коммунальном хозяйстве, а ее муж в шахте - и сегодня уже находятся на пенсии. Самое время отдохнуть и увидеть мир! "Мы нигде не были, нигде не отдыхали, не было такой возможности, а теперь, спасибо "Евроопту", поедем отдохнем!" - от души благодарна любимой торговой сети за такой подарок удачливая покупательница.Супруги Лапановичи на пенсии первый раз побывают за границей: "Мы нигде не были, нигде не отдыхали, не было такой возможности, а теперь, спасибо "Евроопту", поедем отдохнем!" А еще одни счастливые туристы от "Евроопт" - супруги Зеленевские из Минска - в Турции уже бывали, да и в других странах тоже, и уже примерно знают, чего ожидать от своего внеочередного отпуска. "Я думаю, что все будет хорошо и отдых нам понравится, отель прекрасный, и ожидания только позитивные! – делится 41-летняя Наталья, которая работает в совете Минской областной коллегии адвокатов. - Мы очень рады, отличные призы в игре "Удача в придачу!"Опытные туристы Зеленевские уже знают, чего ожидать от отдыха в Турции: " Я думаю, отдых нам понравится! Мы очень рады, отличные призы в игре "Удача в придачу!"Хотите узнать, как встретиться с удачей? Есть прекрасная новость! С 10 мая на телеканале ОНТ стартуют "Дневники "Удача в придачу!" Смотрите трансляцию каждый вечер в 18.55 или каждое утро повтор программы в 8.05 - и будьте в курсе, чем живет игра и ее участники, которым уже повезло с "Евроопт"!А удача не останавливается ни на секунду! С 6 мая стартовал 33-й тур игры "Удача в придачу!", который продлится по 19 мая включительно. И призов стало еще больше! На кону теперь не только 20 тыс. подарочных сертификатов на общую сумму в эквиваленте $100 тыс., но и два грандиозных денежных приза на сумму $10 тыс. в эквиваленте каждый! Также участникам игры достанутся новенькие автомобили (79-й и 80-й!) марки Hyundai Creta и ТРИНАДЦАТАЯ КВАРТИРА в Минске по адресу ул. Мястровская, 6. Призов стало еще больше! Тринадцатая квартира в Минске, 79-й и 80-й автомобили, 40 путевок на двоих в Тунис, два денежных приза по $10 тыс. каждый и 20 тыс. сертификатов на общую сумму $100 тыс. ждут победителей 33-го тура игры "Удача в придачу!"И, конечно, снова будут разыграны 40 путевок на двоих - на этот раз в шикарный пятизвездочный отель в Тунисе, "все включено"! В каждом туре - новая страна удачи! Так что этой весной и этим летом открываем мир вместе с "Евроопт"! Сразу 80 счастливчиков в конце июня отправятся в шикарный пятизвездочный отель Royal Thalassa Monastir в Тунисе!Покупайте в магазинах "Евроопт", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" необходимые вам товары, включая любой "товар удачи", - и выигрывайте! И помните: чем больше у вас игровых кодов - тем выше шансы на победу! Благодаря "Е-доставке" и "ГиперМоллу" покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре "Удача в придачу!" может каждый житель нашей страны! 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