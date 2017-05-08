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Первый вестибюль станции метро "Площадь Победы" закрыт на выход в связи с мероприятиями 9 мая

09.05.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый вестибюль станции метро «Площадь Победы» временно закрыт на выход пассажиров в связи с проведением мероприятий по случаю 9 мая. Об этом Минский метрополитен сообщает в своем твиттер-аккаунте.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, сегодня днем состоится возложение венков и цветов к монументу Победы. Милиция предупредила: пропускать граждан к месту проведения утренних акций на площади Победы будут через 8 контрольно-пропускных пунктов и 18 пунктов пропуска. Выход на станцию «Площадь Победы» организован только в сторону проспекта Машерова. При значительном скоплении людей поезда на станции останавливаться и вовсе не будут.

 
 
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Первый вестибюль станции метро "Площадь Победы" временно закрыт на выход пассажиров в связи с проведением мероприятий по случаю 9 мая. Об этом Минский метрополитен...

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