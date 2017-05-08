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Первый вестибюль станции метро "Площадь Победы" закрыт на выход в связи с мероприятиями 9 мая
09.05.2017 09:32 — Новости Общества | Tut.by
Первый вестибюль станции метро «Площадь Победы» временно закрыт на выход пассажиров в связи с проведением мероприятий по случаю 9 мая. Об этом Минский метрополитен сообщает в
Напомним, сегодня днем
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Первый вестибюль станции метро "Площадь Победы" временно закрыт на выход пассажиров в связи с проведением мероприятий по случаю 9 мая. Об этом Минский метрополитен...
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