В День Победы «Белтелеком» предоставил ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси. Об этом сообщается на сайте компании.

Возможность позвонить с домашнего телефона бесплатно действует до полуночи 9 мая. Чтобы осуществить звонок, нужно набрать номер абонента самостоятельно или сделать заказ бесплатного междугородного разговора с помощью телефониста.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых сетей, на доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, предупреждает «Белтелеком».

В Беларуси, по данным Минтруда и соцзащиты на 1 апреля, проживают 10,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 7 тысяч инвалидов и участников войны.