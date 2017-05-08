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9 мая "Белтелеком" предоставил ветеранам бесплатные звонки
09.05.2017 09:50 — Новости Общества | Tut.by
В День Победы «Белтелеком» предоставил ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси. Об этом
Возможность позвонить с домашнего телефона бесплатно действует до полуночи 9 мая. Чтобы осуществить звонок, нужно набрать номер абонента самостоятельно или сделать заказ бесплатного междугородного разговора с помощью телефониста.
Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых сетей, на доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, предупреждает «Белтелеком».
В Беларуси, по данным Минтруда и соцзащиты на 1 апреля, проживают 10,7 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 7 тысяч инвалидов и участников войны.
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В День Победы "Белтелеком" предоставил ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси. Об этом сообщается на сайте компании.
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