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Более 700 ветеранов Великой Отечественной войны получат путевки в санатории в 2017 году
09.05.2017 09:52 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в текущем году планируется направить на санаторно-курортное лечение более 700 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе более 80 - по путевкам, приобретенным за счет средств бюджета Союзного государства. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский."Эта категория граждан - на персонифицированном учете. В соответствии с законодательством ветеранам положено внеочередное выделение бесплатной путевки в санаторий один раз в год, - сказал Геннадий Болбатовский. - Наша позиция неизменна - эти люди должны отдыхать в лучших санаториях, путевки им выделяются с учетом их пожеланий".Он подчеркнул, что ежегодно все обратившиеся за путевкой инвалиды и участники Великой Отечественной войны, имеющие медицинские показания на санаторно-курортное лечение и оздоровление, обеспечиваются санаторно-курортным лечением.По оперативным данным, за первый квартал 2017-го побывали в здравницах 75 ветеранов Великой Отечественной войны. В прошлом году отдохнули и подлечились в санаториях, в том числе зарубежных, 780 ветеранов войны.В первом квартале текущего года денежную помощь за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 2016 году получили более 8 тыс. человек, на эти цели израсходовано около Br1,7 млн.-0-
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"Эта категория граждан - на персонифицированном учете. В соответствии с законодательством ветеранам положено внеочередное выделение бесплатной путевки в...
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