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Активисты БРСМ на праздновании Дня Победы будут раздавать красно-зеленые ленты с яблоневым цветом
09.05.2017 10:21 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи 9 мая проведут флеш-акции по раздаче символа проекта "Цветы Великой Победы" - красно-зеленые ленты с яблоневым цветом, сообщили БЕЛТА в ОО "БРСМ".Флеш-акции пройдут во всех регионах республики и в Минске.Так, в столице акция состоится на площади Победы в полдень и вечером во время праздничного концерта, в Лошицком парке, парке Победы.В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" красно-зеленые ленты с яблоневым цветом вручат участникам чемпионата мира по тайскому боксу. Символы проекта "Цветы Великой Победы" будут вручены участникам мероприятий в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой", в Витебске на площадях Победы и Ленина, в Орше у памятного знака "За мужество и стойкость", в Полоцке на Кургане Бессмертия, в Гомеле на площадях Труда и Восстания, в Мозыре в парке культуры и отдыха "Победа", в Гродно в парке им. Жилибера и площади Советская, в Лиде на Кургане Бессмертия с Могилой Неизвестного Солдата, в Могилеве на площади Славы, а также в Кобрине, Новополоцке, Калинковичах, Бобруйске, Осиповичах, Солигорске, Слуцке, Логойске и других городах.-0-
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Флеш-акции пройдут во всех регионах республики и в Минске. Так, в столице акция состоится на площади Победы в полдень и вечером во время праздничного концерта, в...
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