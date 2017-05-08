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ФОТОРЕПОРТАЖ: День Победы в Беларуси

09.05.2017 09:48 — Новости Общества | БелТА  
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Днь Победы в Витебске
Праздничные мероприятия в Гродно начались с возложения венков к памятнику погибшим воинамДень Победы в МогилевеОБНОВЛЯЕТСЯ!
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Днь Победы в Витебске Праздничные мероприятия в Гродно начались с возложения венков к памятнику погибшим воинамДень Победы в МогилевеОБНОВЛЯЕТСЯ!

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