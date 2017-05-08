|
ФОТОРЕПОРТАЖ: День Победы в Беларуси
09.05.2017 09:48 — Новости Общества | БелТА
Витебске" title="Днь Победы в Витебске">
Днь Победы в ВитебскеПраздничные мероприятия в Гродно начались с возложения венков к памятнику погибшим воинамДень Победы в МогилевеОБНОВЛЯЕТСЯ!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днь Победы в Витебске Праздничные мероприятия в Гродно начались с возложения венков к памятнику погибшим воинамДень Победы в МогилевеОБНОВЛЯЕТСЯ!
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии