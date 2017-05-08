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Холодная весна 2017-го. 9 мая в Беларуси ожидается мокрый снег
09.05.2017 10:09 — Новости Общества | Tut.by
9 мая в Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории ожидаются осадки: дождь, мокрый снег. Об этом
Синоптики прогнозируют сегодня порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +2, +8°C, по югу Брестской и Гомельской областей +9, +11°C. В Минске ветрено, с вероятностью 60−70% пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха +5, +7°C.
Напомним, сегодня в Беларуси отмечают 72-ю годовщину Великой Победы. В этот день запланировано много торжественных мероприятий, а вечером в Минске, а также областных и некоторых районных центрах прогремят салюты.
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9 мая в Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории ожидаются осадки: дождь, мокрый снег.
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