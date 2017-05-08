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Дождь и мокрый снег пройдут 10 мая в Беларуси
09.05.2017 11:24 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холодная неустойчивая погода сохранится в Беларуси 10 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром по северу слабый гололед. Ветер северо-западный: ночью - слабый до умеренного, днем - порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем прогнозируется 4-10 градусов тепла.-0-
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Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром по...
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