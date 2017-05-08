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Разруха, пустота, ужас. Как выглядел освобожденный Витебск в 1944-м
09.05.2017 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Советские войска освободили Витебск от немцев в июне 1944 года. От города практически ничего не осталось. Воины Красной Армии увидели на его улицах разрушенные здания, пустоту, мусор. В День Победы предлагаем на фотографиях военных лет посмотреть, как выглядел освобожденный Витебск. Снимки предоставил краевед Виктор Борисенков.
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Советские войска освободили Витебск от немцев в июне 1944 года. От города практически ничего не осталось. Воины Красной Армии увидели на его улицах разрушенные...
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