Разруха, пустота, ужас. Как выглядел освобожденный Витебск в 1944-м

Советские войска освободили Витебск от немцев в июне 1944 года. От города практически ничего не осталось. Воины Красной Армии увидели на его улицах разрушенные здания, пустоту, мусор. В День Победы предлагаем на фотографиях военных лет посмотреть, как выглядел освобожденный Витебск. Снимки предоставил краевед Виктор Борисенков.



Вокзальная площадь, 1944 год. Фото: Л. Великжанин



Улица Замковая, июнь 1944 года



Благовещенская церковь, 26 июня 1944 года. Фото: Г. Хомзор



Витьба. Июнь 1944 года. Фото: Б. Вдовенко



Николаевский собор на площади Свободы, июнь-июль 1944 года



Ратуша. 1944 год



Район бывшего Могилевского рынка (начало сегодняшней улицы Калинина). Лестница взорванной водонапорной башни. Июнь 1944 года



Жительницы Витебска встречают освободителей на улице Буденного. Июнь 1944 года



Советские воины салютуют в честь освобождения Витебска. Фото: С. Гурарий