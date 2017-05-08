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Белорусы никогда не забудут об уроках Великой Отечественной войны - Рахманов
09.05.2017 11:46 — Новости Общества | БелТА
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы никогда не забудут об уроках Великой Отечественной войны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.Сенатор отметил, что Беларусь - одна из тех стран, где память о Великой Отечественной войне, подвиге советского народа поддерживается постоянно. "Мы никогда не забудем произошедшее и будем извлекать из этого уроки", - подчеркнул Сергей Рахманов. Он обратил внимание, что память о Великой Отечественной войне, ее трагических уроках лежит в основе взвешенной политики государства, благодаря которой Беларусь входит в число самых безопасных стран мира.Белорусы отдают должное памяти людей, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Эту традицию перенимает и молодежь. В качестве примера парламентарий привел недавние мероприятия, посвященные Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву, уроженцу Кыргызстана, который в годы войны сражался за освобождение Беларуси.-0-
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Сенатор отметил, что Беларусь - одна из тех стран, где память о Великой Отечественной войне, подвиге советского народа поддерживается постоянно. "Мы никогда не...
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