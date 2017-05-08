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День Победы знаменателен для каждого белоруса и для всей страны - Зась

09.05.2017 12:29 — Новости Общества | БелТА  
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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы знаменателен для каждого белоруса и для всей страны. Об этом заявил сегодня журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА. "Сегодня очень большой и знаменательный праздник для каждого белоруса, для всей страны. Каждый год он отмечается с особым теплым чувством - чувством гордости за поколение, которое с честью выполнило свой долг перед страной, перед потомками и обеспечило нам спокойную и благополучную жизнь", - сказал Станислав Зась. Госсекретарь отметил, что в этот день по-особому начинаешь понимать, насколько дорого мирное небо над головой и какова его цена для страны и людей. "Надо им дорожить и его беречь", - подчеркнул он.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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