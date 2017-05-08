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Сохранение исторической памяти является насущной потребностью белорусского общества - Пантюхов

09.05.2017 12:40 — Новости Общества | БелТА  
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9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сохранение исторической памяти является насущной потребностью белорусского общества. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА участник шествия-парада, посвященного Дню Победы в Могилеве, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов."Приятно наблюдать, как стремительно развивается наша страна. Одна из важнейших наших задач - передать молодому поколению вовремя все лучшее, что накоплено нами за минувшие годы, наши традиции, а также память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, которая тем или иным образом затронула каждую белорусскую семью", - считает сенатор.По его словам, важно, чтобы патриотическое воспитание молодежи начиналось с семьи. "Достаточно бывает даже рассказа о родственниках, которые сражались за свободу Родины в годы Великой Отечественной войны либо восстанавливали страну после военной разрухи, чтобы молодежь осознала цену Победы и подвига наших дедов и прадедов и неоценимую возможность жить в независимой и мирной стране", - подчеркнул Владимир Пантюхов.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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"Приятно наблюдать, как стремительно развивается наша страна. Одна из важнейших наших задач - передать молодому поколению вовремя все лучшее, что накоплено нами за...

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