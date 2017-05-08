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Свидетели войны: как создавались суворовские училища

09.05.2017 13:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Учитель по образованию Алипов Александр Александрович начинал Великую Отечественную войну батальонным комиссаром, был начальником политуправления Юго-Западного, Донского, Центрального фронтов. Он участвовал в обороне Киева, Сталинградской и Курской битвах. Как рассказала внучка ветерана и корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова, он награжден тремя Орденами Красной Звезды, Орденом Красного Знамени и девятью медалями.

«Взгляд мой упал на табличку, прибитую к стене у входа в угловой подъезд. Там было написано: «Все деревья в этом дворе посадил, вырастил и оставил нам полковник, комсомолец 20-х годов, участник Сталинградской битвы Алипов Александр Александрович». Для нас, мальчишек, он был кем-то вроде дворового ревизора. Мы были многим обязаны этому человеку», - напишет позже Михаил Круль в книге «День Юпитера».

«Почему именно каштаны? Здесь личная история. Моя бабушка была украинкой, а дед – русский по национальности. Чтобы бабушка не так тосковала по родине, он устроил ей такой маленький Киев в центре Минска», - объяснила Ольга Алипова.

Китель полковника Александра Алипова уже 17 лет хранится в стенах Минского Суворовского Военного училища. Семья приняла решение отдать его в дар именно этому учреждению потому, что в 1943 году Алипов был одним из тех, кто создавал первые суворовские военные училища.

Хроника Победы
 
Теги: Минск
 
 
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